Son Dakika Haberleri: Londra'nın en yüksek binasına tırmanan adam korkuttu
Son Dakika Dünya Haber

Londra'nın en yüksek binasına tırmanan adam korkuttu

2 saat önce

– İngiltere'de bir adam gökdelene ekipman kullanmadan tırmanırken görüntülendi.

Londra'nın en yüksek binasına tırmanan adam korkuttu, System.String[]
İngiltere'de bir adam gökdelene ekipman kullanmadan tırmanırken görüntülendi.  Olay sonrasında polisin adamı gözaltına almadığı bildirildi.
Olay İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana geldi. Polisin yerel saatle 5.15'te olaya dair ihbar aldığı belirtildi. Üzerinde herhangi bir halat veya koruyucu olmadan 300 metrelik 'Shard' gökdelenine tırmanan adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. 95 katlı gökdelenin en üst katına tırmanan adam daha sonra polis tarafından ikna edilerek gökdelenden içeri alındı. İçeri alındığında polis ekipleri tarafından karşılanan adamın gözaltına alınmadığı ve serbest bırakıldığı bildirildi. Tanıklardan biri olan David Kevin Williams ise olayla ilgili şunları söyledi, "Bir adam Shard binasına tırmanıyordu. Olay yerinde ise 2 polis aracı, 2 ambulans ve bir drone vardı"
Tırmanıcının, güvenlik görevlilerini nasıl atlattığı ve 300 metrelik binaya nasıl karşısına engel çıkmadan tırmandığı ise merak konusu oldu.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
İngiltere, Londra, Polis, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da secimin galibi Miçotakis bugün yemin edecek Deutsche Bank, 18 bin kişiyi işten çıkaracak ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandanın cezası belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 14:04:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra'nın en yüksek binasına tırmanan adam korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]