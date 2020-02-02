Londra'nın güneyinde 'terör bağlantılı' bıçaklı saldırı: Saldırgan öldürüldü, yaralananlar var

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Londra Emniyet Müdürlüğü, olayın "terör bağlantılı" olduğunu ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

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