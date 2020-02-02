Londra'nın güneyinde 'terör bağlantılı' bıçaklı saldırı: Saldırgan öldürüldü, yaralananlar var - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Londra'nın güneyinde 'terör bağlantılı' bıçaklı saldırı: Saldırgan öldürüldü, yaralananlar var - Son Dakika Dünya

Londra'nın güneyinde 'terör bağlantılı' bıçaklı saldırı: Saldırgan öldürüldü, yaralananlar var

6 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Londra'nın güneyinde 'terör bağlantılı' bıçaklı saldırı: Saldırgan öldürüldü, yaralananlar var, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde, bıçaklı saldırı düzenleyen bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Londra Emniyet Müdürlüğü, olayın "terör bağlantılı" olduğunu ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:30 
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