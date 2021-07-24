Londra'nın Hoxton bölgesinde halk 17. yüzyıl İngiliz köle tacirinin heykelinin yıkılmasını istiyor - Son Dakika

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Genel görüntüler LONDRA - (AA) Londra'nın Hoxton bölgesindeki bir müzenin cephesi, George Floyd'un geçen yıl ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından beklenmedik bir savaş alanına dönüştü.

İngiliz evleri ve bahçelerindeki yüzyıllar boyunca süregelen değişimleri araştıran "Ev Müzesi", eski adıyla Geffrye Müzesi, dış cephesinde yer alan köle tüccarlığı yapmış Sör Robert Geffrye'nin heykeli sebebiyle ırkçılık karşıtı grupların eylem merkezi haline geldi.

Floyd'un öldürüldüğü geçen Mayıs ayından bu yana yerel aktivistler, Geffrye'nin İngiltere - Afrika köle ticaretindeki rolünü kamuoyuna duyurup, heykelin kaldırılması için kampanya düzenlediler.

Bölge halkının katılım sağladığı Geffrye heykelinin kaldırılmasına ilişkin kamuoyu yoklamasında, Halkın %71'inin heykelin kaldırılmasını desteklediği görülse de, bu oran müze yönetimi için yeterli olmadı.

Heykelin kaldırılması için kampanya yürüten "Hackney Irkçılığa Karşı Dur" grubunun bir üyesi olan Sasha Simic, Kültür Bakanı Oliver Dowden'ın müzenin finansmanının etkileneceği sebebiyle heykelin kaldırılmaması üzerine müzeyi "tehdit ettiğini" iddia etti.

Bu iddia karşısında, Anadolu Ajansı tarafından Dowden'a yöneltilen e-posta talepleri yanıtsız kaldı. Müze ise iddiayı doğrudan ele almayı reddetti, ancak heykeli yerinde tutmanın "hükümetin kararı" olduğunu ifade etti.