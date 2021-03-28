Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı - Son Dakika

Londra'nın simgeleri karanlıkta kaldı
28.03.2021 09:07
World wildlife Fund (WWF) tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak için 180 ülkede başlatıldı.
World wildlife Fund (WWF) tarafından 14 yıl önce başlatılan akım dünya çapında harcanan elektriğe dikkat çekmek ve enerji tasarrufunda bulunmak için 180 ülkede başlatıldı. İngiltere genelinde her sene birçok yapı ışıklarını kapatırken, bu sene ise dünya genelinde milyonlarca insanın ziyaret ettiği London Eye ve Parlemanto binası karanlığa büründü . İngiltere saatiyle akşam 08.30'da ışıklarını kapatan Parlamento binası ve London Eye geçen 1 saatin ardından ışıklarını tekrar yaktı. Geçen yıl gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde Parlemanto binasında kullanılan elektrikte yüzde 3.5 oranında azalma gerçekleşti.
(Yunus Dalgıç/İHA)
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