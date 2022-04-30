Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplu iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplu iftar programı düzenlendi

30.04.2022 01:35
Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplu iftar programı düzenlendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplu iftar programı düzenlendi.

İngiltere'de geleneksel hale gelen "Açık İftar" ve "Ramazan Çadırı Projesi" kapsamındaki etkinliğe 2 binden fazla kişi katıldı.

Akşam ezanını Türk imam Muhittin Aydın'ın okuduğu programda, oruçların açılması sonrası Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ın da katılımıyla cemaatle akşam namazı kılındı.

İftarda gönüllülerle fotoğraf çektiren Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2019'da Trafalgar Meydanı'ndaki ilk iftarla tarih yazdık. İkincisinin 3 yıl sonra olacağını düşünmemiştik." dedi.

Salgın nedeniyle etkinliğe ara verilmek zorunda kalındığına işaret eden Han, "Burada Müslümanlar ve gayrimüslimler, erkekler ve kadınlar, çocuklarla birlikte olmak harika. Dünyanın en ünlü meydanlarından birinde orucumuzu açmak harika." diye konuştu.

Ramazan Bayramı da kutlanacak

Meydanda 7 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın da kutlanacağını kaydeden Han, şöyle devam etti:

"Öğle 12'den akşam 7'ye kadar İslam kültürünün, yemeklerimizin, kıyafetlerimizin, müziğin veya modanın harika bir kutlaması olacak. Bu, Londra'da çeşitliliğimizi kutladığımızı göstermenin iyi bir yolu. Londra'da herhangi bir dine mensup olmakta özgürsünüz, burada Müslümanlar ve gayrimüslimler gerçekten iyi geçiniyor. Londra'da, farklılıklara sadece hoşgörü göstermenin değil, aynı zamanda onlara saygı duymanın, onları kucaklamanın ve kutlamanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Rekor kırıldı"

Etkinliği organize eden Türk kökenli Ömer Salha da "Londra'nın en büyük meydanı Trafalgar'da 2 binden fazla kişi var. Bu bizim burada ikinci seferimiz. Misyonumuz, toplulukları birbirlerini daha iyi anlamaları için bir araya getirmek." dedi.

Toplu iftarda Avrupa'da rekor kırdıklarını kaydeden Salha, "Batı Avrupa'daki en büyük iftarın bu açık iftar buluşması olması karşısında heyecanlıyız. Bu kadar insanı bir araya toplayabilmek inanılmaz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da artıracağız. Gelecek yıl, 10. yılımız olacak. Bu yüzden 10. yıl dönümümüzün daha da unutulmaz olmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her milletten insan var"

İmam Muhittin Aydın, "Sizin de gördüğünüz gibi her milletten insan var. Yani Kur'an-ı Kerim'de 'Bütün inanan Müslümanlar kardeştir.' deniyor. Bu akşam elhamdülillah bunu burada yaşadık. Çok sevindirici. Mutluluğu, coşkuyu görüyorsunuz. İnşallah daha güzel olur." şeklinde konuştu.

Ramazan Çadırı Projesi'nin sponsorları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) da olduğuna işaret eden Aydın, Türkiye'nin bu gibi etkinliklere destek vermesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Bu kadar büyük olacağını beklemiyordum"

Medyanda orucunu açanlar arasında Türkler de vardı. Öğrenci Semanur Güldemir, "Çok mutluyum böyle bir ortamda bulunmaktan. Çünkü Müslümanlarla ramazanın son 10 gününde birlikte bir şeyler yapabilmek, bir arada bulunabilmek, bu hisleri tadabilmek yurt dışında özellikle, bence çok güzel, çok mutluyum. " dedi.

Endonezyalı Fauzy Akhyar ise "Harika. Bunu Londra'da ilk kez görüyorum. Londra'daki Müslüman topluluğun çok güçlü olduğunu görmeyi ve etkinliğin bu kadar büyük olacağını beklemiyordum. Belediye Başkanını gördük. Onu verdiği güçlü mesajla görmek harika. Burası herkese açıktır, gayrimüslimlere de açık." şeklinde konuştu.

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Trafalgar Meydanı, England, Londra, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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