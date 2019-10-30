Son Dakika Haberleri: Londra'nın ünlü caddesinde 'kimyasal sızıntı' alarmı
Son Dakika Güncel Londra'nın ünlü caddesinde 'kimyasal sızıntı' alarmı

Londra'nın ünlü caddesinde 'kimyasal sızıntı' alarmı

39 dakika önce

Londra'nın ünlü caddesinde 'kimyasal sızıntı' alarmıİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da, alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı.

Londra'nın ünlü caddesinde 'kimyasal sızıntı' alarmı

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da, alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Yerel medya, caddenin polis ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Londra'nın Knightsbridge bölgesindeki Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Çok sayıda dükkanın bulunduğu caddede, sızıntıya ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin Brampton Caddesi'nde oldukları ve şu ana kadar olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı duyuruldu.

Londra'nın ünlü caddesinde 'kimyasal sızıntı' alarmı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:48 Kaynak: DHA
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