Londra Polis Teşkilatındaki "ırkçılık ve kadın düşmanlığı"na karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Londra Polis Teşkilatındaki "ırkçılık ve kadın düşmanlığı"na karşı gösteri düzenlendi

07.06.2022 22:45

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeybatısındaki Wembley'den Londra Polis Teşkilatına yürüyen göstericiler, ırkçılık ve kadın düşmanlığını protesto etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeybatısındaki Wembley'den Londra Polis Teşkilatına yürüyen göstericiler, ırkçılık ve kadın düşmanlığını protesto etti.

Protestocular, Wembley'de 6 Haziran 2020'de bıçaklanarak öldürülen iki kız kardeş Nicole Smallman (27) ve Bibaa Henry'nin (46) anısına, ölümlerinin ikinci yılında burada toplanarak yürüyüşe başladı.

Göstericiler, yürüyüş boyunca olay yerinde kardeşlerin cesetlerinin yanında öz çekim (selfie) yaparak, WhatsApp hesaplarından paylaşan iki polis memuru Deniz Jaffer ve Jamie Lewis ile Londra Polis Teşkilatını protesto etti.

Kadınların Eşitliği Partisi (WEP) tarafından düzenlenen gösteriye katılan protestocular, "Kadın düşmanlığına son", "Yeter artık" yazılı pankartlar taşıdı ve "Irkçı polis", "Siyahi kadınların hayatı değerlidir" sloganları attı.

Trafalgar Meydanı'nda göstericiler adına konuşan Simon Yasmin, İngiltere'de ırkçılık ve özellikle siyahi kadınlara yönelik düşmanlığın çok önemli bir sorun olduğuna dikkati çekerek, Prens Harry'nin eşi Megan Markle'ın da maruz kaldığı ırkçı davranışların ardından bu ülkeden ayrıldığını söyledi.

WEP'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İki kız kardeşin öldürüldüğü 2020'den bu yana 200'den fazla kadın, erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti, on binlercesi tecavüz veya cinsel saldırıya uğradı. Bu esnada, politikacılar ve polis ise boş özürler diledi ve hangisinin daha çok suçlu olduğu konusunda birbiriyle tartıştı. Yeter artık. Geçtiğimiz iki yıl, bizi korumayı amaçlayan kurumlarda gerçek ve kalıcı bir değişiklik yapılması için büyük bir destek dalgasına tanık oldu."

Polis teşkilatı, kardeşlerin ölümünün 2. yılında özür diledi

Metropolitan Polisi, başkent Londra'da 6 Haziran 2020'de bıçaklanarak öldürülen iki kız kardeşin ölümlerinin ikinci yılında açıklama yaptı.

Polis memurlarının cesetlerinin fotoğrafını çektiği kız kardeşlerin ailesi ve arkadaşlarından özür dilendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağladığımız hizmet düzeyi olması gereken standardın altındaydı ve şüphesiz sevdiklerinin yaşadığı sıkıntıyı daha da artırdı. Polis memurları Deniz Jaffer ve Jamie Lewis'in gerçekten aşağılık eylemleri için üzgünüz. Bu yüzden hapisteler. Londralıların polis teşkilatına olan güvenini yeniden inşa etmeye çalışırken, teşkilat içindeki kültürü ve standartları geliştirmek bizim için bir önceliktir."

Londra Polis Teşkilatındaki ırkçılık ve kadın düşmanlığı na karşı gösteri düzenlendi
Londra Polis Teşkilatındaki ırkçılık ve kadın düşmanlığı na karşı gösteri düzenlendi
Londra Polis Teşkilatındaki ırkçılık ve kadın düşmanlığı na karşı gösteri düzenlendi
Londra Polis Teşkilatındaki ırkçılık ve kadın düşmanlığı na karşı gösteri düzenlendi
Londra Polis Teşkilatındaki ırkçılık ve kadın düşmanlığı na karşı gösteri düzenlendi

YORUMLAR
500
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli 'idari tutuklulara' destek gösterisi düzenlendi Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli 'idari tutuklulara' destek gösterisi düzenlendi Sahil Güvenlik ve polis dalgıçları Kadın Azmağını temizledi Sahil Güvenlik ve polis dalgıçları Kadın Azmağını temizledi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra Polis Teşkilatındaki 'ırkçılık ve kadın düşmanlığı'na karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 23:52:52. #1.12#
SON DAKİKA: Londra Polis Teşkilatındaki "ırkçılık ve kadın düşmanlığı"na karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement