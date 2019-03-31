Son Dakika Haberleri: Londra Polisi, 4 Kişiyi Sırtından Bıçaklayan Saldırganı Arıyor

Londra Polisi, 4 Kişiyi Sırtından Bıçaklayan Saldırganı Arıyor

8 dakika önce

– İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 kişi, ayrı noktalarda arkasından bıçakla saldırıya uğrayarak yaralandı.

Londra Polisi, 4 Kişiyi Sırtından Bıçaklayan Saldırganı Arıyor, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 kişi, ayrı noktalarda arkasından bıçakla saldırıya uğrayarak yaralandı. Polis, kurbanların tamamının yalnız olduğu esnada saldırıya uğradığını; olaylarla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Londra'nın kuzeyinde yer alan Edmonton bölgesinde, Cumartesi gecesinden Pazar'ın ilk ışıklarına kadar yaklaşık 8 saat içinde 4 kişi farklı noktalarda, yalnız başına yürüdükleri sırada arkadan bıçakla saldırıya uğradı.

4 KİŞİ SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Polis, ilk saldırının yerel saat ile 19: 00 civarında meydana geldiğini, 45 yaşında bir kadının Aberdeen yolu üzerinde yalnız yürüdüğü esnada arkasından bıçaklandığını ve durumunun kritik olduğunu duyurdu. İkinci saldırı ise Pazar sabahı 03: 55'te gerçekleşti. 23 yaşında bir genç, metro durağında bıçaklanmış olarak bulundu; üçüncü saldırı ilk saldırının yaşandığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldi, kurbanın kimlik bilgileri henüz paylaşılmadı. Son saldırının kurbanı ise 22 yaşındaki bir genç oldu. Walthamstow bölgesindeki Penrhyn caddesinde gerçekleşen saldırıda bir genç sırtından bıçaklandı.

Yaralılar kısa sürede hastaneye kaldırırken; 3 kişinin durumunun stabil, 45 yaşındaki kadının durumunun ise kritik olduğu açıklandı.

"TERÖR BAĞLANTISI YOK"

Polis, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken; yerel saat ile 15: 00'te, saldırılarla ilgisi olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltına alındığını; saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü duyurdu. Ayrıca, yaralanan kişilerin birbirleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı; olayın bir terör saldırısı olmadığı da açıklandı. - Ayaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:11 Kaynak: DHA

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