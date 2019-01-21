Londra Stajı'na Soru Önergesi

Anadolu Ajansı'nın stajyer olarak işe başlattığı 150 kişiyi 2 yıllığına İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderdiği iddiaları TBMM gündemine taşındı.

Anadolu Ajansı'nın stajyer olarak işe başlattığı 150 kişiyi 2 yıllığına İngiltere'nin başkenti Londra'ya gönderdiği iddiaları TBMM gündemine taşındı.



İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplandırması talebiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, tüm masrafları, yıllık zararı 250 milyon liranın üzerine çıkan Anadolu Ajansı tarafından karşılanan ve ajansa maliyeti 52 milyon 500 bin TL olan 'Londra stajyerliği'ni sordu.



Erkan Baş'ın, 2 yıl önce stajyer adı altında işe başlatılan ve Londra'ya gönderilen 150 kişinin hangi kriterlere göre seçildiğini, kuruma maliyetlerinin ne kadar olduğunu ve böyle bir işleme neden gerek duyulduğunu belirttiği soru önergesi şöyle:



"1. Anadolu Ajansı'nda 2002 yılından bu yana kaç kişi işe başlatılmıştır? İşe başlatmada hangi kriter gözönünde bulundurulmuştur?



2. İki yıl önce ajans kadrosuna stajyerlik adı altında alınan ve kurs bitiminde ajansta kadrolu çalışma garantisi verilerek, dünyanın en pahalı kenti de denilen İngiltere'nin Başkenti Londra'ya eğitime gönderilen 150 kişi neye göre seçilmiştir? Bu kişiler hangi kriterlere göre ajansa alınmıştır?



3. 150 kişi 2 yıl boyunca hangi kurumda ne stajı görmüştür?



4. Londra'ya gönderilen 150 kişinin kişi başına maliyetlerinin 350 bin TL ve dolayısıyla toplam 52 milyon 500 bin TL olduğu doğru mudur?



3. Anadolu Ajansı'nda şu anda kaç kişi çalışmaktadır?



5. TRT gibi kurumlarda 'personel fazlalığı var' denilerek deneyimli kurum çalışanları tasfiye edilirken, Anadolu Ajansı'na alınan 150 kişinin ajansa ne gibi bir katkısı olmuştur?



6. Şu an Medya-İş Sendikası Genel Başkanı olan ve Kurumda 2015 yılında göreve başlayan Türker Çeltik'in brüt ücreti neye göre 17 bin lira olarak belirlenmiştir? Aynı kıdemde olan bir başka meslektaşının dört katı maaş alabilmesi için Sayın Çeltik ne gibi ek görevler üstlenmek zorunda kalmıştır?



7. Yine kuruma 2015 yılında başlayan ve şu andaki görevi Medya-İş Genel Başkan Vekili olan Ümit Sönmez'in 22 bin liralık maaşı hangi kritere göre belirlenmiştir?



8. Bir yandan böylesi savurganca harcamalar yapılırken; diğer taraftan Medya İş Sendikası ve AA işvereni arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi'nde, çalışanların 'Kök ücret' adı altında ikramiyelerinin kaldırılacağı, sosyal yardımların ciddi oranda budanacağı ve 'kıdem farkı olmaksızın' ücretlerin belli bir seviyede aşağıya çekilerek eşitleneceği doğru mudur? Çalışanların maaşları düşürülürken, Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Türker Çeltik ve Genel Başkan Vekili Sönmez'in maaşları, korunacaklar ve yükseltilecekler arasında mı yer alacaktır?



9. Medya-İş Genel Başkan Vekili Ümit Sönmez, vekillik görevine Anadolu Ajansı işvereni tarafından atanarak mı getirilmiştir?". - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TBMM Başkanı Yıldırım, Marmaray ile Yolculuk Yaptı

Binali Yıldırım, Marmaray'a Binip Yolcularla Sohbet Etti

Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu