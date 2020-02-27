Londra Temyiz Mahkemesi: Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist inşası yasalara aykırı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Londra Temyiz Mahkemesi: Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist inşası yasalara aykırı - Son Dakika Dünya

Londra Temyiz Mahkemesi: Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist inşası yasalara aykırı

6 saat önce

İngiltere'de hükümetin Londra Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pist inşa edilmesi planları, mahkeme kararıyla belirsizliğe girdi.

Londra Temyiz Mahkemesi: Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist inşası yasalara aykırı, System.String[]

İngiltere'de hükümetin Londra Heathrow Havalimanı'na üçüncü bir pist inşa edilmesi planları, mahkeme kararıyla belirsizliğe girdi. Temyiz Mahkemesi, hükümetin üçüncü pist kararını yasalara aykırı buldu.

Çevre örgütleri ve Londra Belediyesi'nin açtığı davada, mahkeme pistin gelecekte İngiltere'nin iklim değişikliğini azaltma taahhütlerine uygun olması koşuluyla yapılabileceğine hükmetti.

Hükümetin karara itiraz etme hakkı bulunmuyor.

Mahkeme hükümetin yeni pistle ilgili kararında 2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı dikkate almadığını belirtti.

Söz konusu anlaşma küresel sıcaklık artışının, bu yüzyılın sonuna kadar, sanayi öncesi döneme kıyasla 2 dereceyle sınırlanmasını öngörüyor.

'Havayı küçük bir ülke kadar kirletecek'

Davacı örgütlerden Greenpeace, mahkeme kararından sonra hükümetin Heathrow'u genişletme planından tamamen vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Greenpeace İngiltere Direktörü John Sauven, "Üçüncü pistin önünde maliyet, gürültü, hava kirliliği, habitat kaybı, erişim gibi pek çok sorun var. Şimdi aşmaları gereken bir engel daha çıktı" dedi.

Sauven, "Heathrow'un halkla ilişkiler makinesi, yeni pistin karbon gerçeğini örtemez. Planları, havayı küçük bir ülke kadar kirletecek. (Başbakan) Boris Johnson, üçüncü pist planınını bir daha gündeme getirmemek üzere iptal etmeli" diye konuştu.

İngiltere, Londra, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:30 
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