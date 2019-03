Londra 'Türk İşi Dondurma'yı Sevdi

LONDRA Yunus Emre Enstitüsü'nün 24-30 Nisan tarihleri arasında ikincisini düzenleyeceği 'Türk Filmleri Haftası'nın açılış filmi Can Ulkay'ın yönettiği 'Türk İşi Dondurma'nın Avrupa prömiyeri Lumiere kardeşlerin 19. yüzyılda ilk gösterimlerini gerçekleştirdiği tarihi Regent Street Sinema'da yapıldı.

28 NİSAN'DA İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK



Gösterim sonrası, yönetmen Can Ulkay, başrol oyuncuları Will Thorp ile Carl Warthon, Marleen Mathews, James Farley ve Tristan Alexander'ın katılımlarıyla, Uluslararası Film Federasyonu (FIBRESCI) üyesi gazeteci Philip Bergson moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlendi.



24-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek "2. Türk Filmleri Haftası" kapsamında "Türk İşi Dondurma" 28 Nisan Pazar günü Regent Street Sineması'nda tüm sinemaseverlerle buluşacak.



Londralı sinemaseverler film haftası ile ilgili detaylara yeelondon.org.uk adresinden ve @londonturkishfilmweek sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.

