Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

12.06.2022 03:08
Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk bestekar ve ses sanatçısı Suat Sancar'ın kurucusu olduğu "Londra Türk Sanat Müziği Korosu" yaz konseri verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türk bestekar ve ses sanatçısı Suat Sancar'ın kurucusu olduğu "Londra Türk Sanat Müziği Korosu" yaz konseri verdi.

Başkentin kuzeybatısındaki Hampstead'te dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayan St. John at Hampstead Kilisesi'ndeki konser, Türk sanat müziği dinleyicilerinden ilgi gördü.

Turkish Press News'in medya sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, Londra Türk Sanat Müziği Korosu repertuvarındaki besteleri dinleyenlerin beğenisine sundu.

Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Halis Berkay Beder'in yaptığı konserde, Türk piyanist Lara Melda da konuk sanatçı olarak yer aldı.

Londra'da yaşayan Türk müziği sanatçısı Suat Sancar, konserde yaptığı konuşmada, "Ekibimiz yoğun ve zahmetli bir çalışmanın ardından bu akşam yaklaşık 270 yıllık tarihi kilisede konser veriyor." ifadesini kullandı.

Sancar, 2005'te kurduğu Londra Türk Sanat Müziği Korosu'nun, bu müziğin genç nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Adana'da 1975 yılında doğan Sancar, 2004'ten bu yana İngiltere'de yaşıyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı mezunu Sancar, 2008'de Oxford şehrinde düzenlenen Müslüman Devletler Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmişti.

YORUMLAR
500
Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek Başkentteki Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllü korosu CSO Ada'da konser verecek Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 03:12:33. #1.12#
SON DAKİKA: Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement