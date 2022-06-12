Londra'da yaşayan Türk müziği sanatçısı Suat Sancar, konserde yaptığı konuşmada, "Ekibimiz yoğun ve zahmetli bir çalışmanın ardından bu akşam yaklaşık 270 yıllık tarihi kilisede konser veriyor." ifadesini kullandı.

Sunuculuğunu tiyatro sanatçısı Halis Berkay Beder'in yaptığı konserde, Türk piyanist Lara Melda da konuk sanatçı olarak yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Londra Türk Sanat Müziği Korosu yaz konseri düzenledi - Son Dakika

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