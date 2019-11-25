Son Dakika Haberleri: Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı
Son Dakika Dünya Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı - Son Dakika Dünya

Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı

7 saat önce

Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı

Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı, System.String[]

Londra Ulaştırma Dairesi, internet üzerinden taksi taşımacılığı yapan Uber'e yeni lisans verilmeyeceğini duyurdu.


Ayrıntılar geliyor.

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Londra, Uber, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:24 
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