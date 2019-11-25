Son Dakika › Dünya › Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı - Son Dakika Dünya
Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı
7 saat önce
Londra Ulaştırma Dairesi, Uber'in lisansını uzatmama kararı aldı
Londra Ulaştırma Dairesi, internet üzerinden taksi taşımacılığı yapan Uber'e yeni lisans verilmeyeceğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:24
İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak