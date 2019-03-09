Londra ve Manchester Uçuşlarında Yolcu Rekoru Kırıldı

İstanbul ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında uçak yolcusu sayısı rekor düzeyde arttı.

İstanbul ile İngiltere'nin başkenti Londra arasında uçak yolcusu sayısı rekor düzeyde arttı. İstanbul'dan Londra'nın 3 havalimanına her gün yapılan 15 uçak seferi sayesinde iki kent arasında yolcu sayısı 1 milyon 848 bine yükseldi. Manchester ile Muğla, Antalya, İzmir ve İstanbul arasındaki uçuşlarda da rekor artışla yolcu trafiği 1 milyonu geçmesi dikkat çekti.



İstanbul ile Londra arasında günde yapılan tarifeli sefer sayısı 15'e yükseldi. Atatürk Havalimanı'ndan 10, Sabiha Gökçen'den 4 ve İstanbul Havalimanı'ndan da bir sefer Londra'nın 3 havalimanına uçuşlar düzenleniyor. Özellikle dünyanın birçok noktasına İstanbul bağlantılı uçuşlar sayesinde de Londra-İstanbul arasında seyahat eden transit yolcu sayısında da önemli artışlar meydana geldi.



Aktarmalı yolcu sayısı arttı



İran, Irak ve Hindistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı. İstanbul Atatürk ile Sabiha Gökçen'den Londra'nın Heathrow, Gatwick ve Stansted Havalimanları arasında taşınan tarifeli yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul'un iki havalimanı ile Londra'daki üç havalimanı arasında 2018 yılında toplam 1 milyon 848 bin 326 yolcu karşılıklı olarak uçuş yaptı.2017 yılnda ise iki kent arasında 1 milyon 700 bin yolcu taşınmıştı. Londra'nın Luton Havalimanı'ndan ise İstanbul'a uçuş yapılmadı. Londra'ya en çok yolcu taşıyanlar ise Türk Hava Yolları ile Pegasus Havayolları oldu.



2018 yılında İstanbul-Londra arasında taşınan yolcu sayısı(geliş ve gidiş)



Heathrow-Atatürk Havalimanı: 1 milyon 74 bin 397



Heathrow-Sabiha Gökçen Havalimanı: 151



Gatwick-Atatürk Havalimanı: 228 bin 777



Gatwick-Sabiha Gökçen Havalimanı: 81 bin 237



Stansted-Atatürk Havalimanı: 90 bin 543



Stansted-Sabiha Gökçen Havalimanı: 373 bin 221



Toplam: 1 milyon 848 bin 326



Manchester ile 4 kent arasında yolcu sayısı da 1 milyonu geçti



İngiltere'nin Manchester kenti ile Türkiye'deki 4 kent arasındaki 2018 yılındaki yolcu trafiği de dikkat çekti. Tarifeli ve tarifesiz uçuşlarda rekor düzeyde artışla 1 milyon 45 bin 544 yolcu taşındı. Manchester ile özellikle tatil merkezleri Antalya ve Muğla arasındaki seferlerde ise toplam 676 bin 25 yolcu seyahat etti.



2018 yılı Manchester ile Türkiye arasında taşınan yolcu sayısı



Manchester-Antalya: 321 bin 923



Manchester-Bodrum: 72 bin 176



Manchester-Dalaman: 354 bin 102



Manchester-İstanbul: 247 bin 589



Manchester-İzmir: 49 bin 760



Toplam: 1 milyon 45 bin 544 yolcu - İstanbul

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