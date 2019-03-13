Londra ve Paris’in orta yeri İstanbul
1 saat önce
Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul projeleri dünyanın 'en prestijli gayrimenkul fuarı' MIPIM'de 100 ülkeden 26 bin gayrimenkul profesyoneline tanıtılıyor.
Türkiye
'nin önde gelen gayrimenkul projeleri dünyanın 'en prestijli gayrimenkul fuarı' MIPIM'de 100 ülkeden 26 bin gayrimenkul profesyoneline tanıtılıyor. (Ömer Türkdönmez)
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:05
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