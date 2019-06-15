Son Dakika Haberleri: Londra'ya giden uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı
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Londra'ya giden uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı

3 saat önce

İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere Hindistan'ın Chennai kentinden havalanan İngiliz havayolu şirketi British Airways'in tarifeli uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Londra'ya giden uçak İstanbul'a zorunlu iniş yaptı, System.String[]
İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere Hindistan'ın Chennai kentinden havalanan İngiliz havayolu şirketi British Airways'in tarifeli uçağı, motor arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Edinilen bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere havalanan British Airways'in BA36 sefer sayılı tarifeli uçağı, seyir sırasında sağ motorunda arıza yaşandı. Bunun üzerinde İstanbul Havalimanı'na hava trafik kontrolörleriyle irtibata geçen uçağın pilotu, zorunlu iniş talebinde bulundu. Gerekli onayın ardından 211 yolcusu bulunan Boeing 787-8 tipi tarifeli uçak, öğle saatlerinde sorunsuz bir şekilde Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. İnişin akabinde uçak havalimanında açık park pozisyonuna alınırken yolcular da terminale alındı.
"SAĞ MOTORDA YAĞ ARIZASI MEYDANA GELDİĞİ SÖYLENDİ" Uçakta bulunan yolculardan biri olan Karthık Veluchamy yaşan duruma ilişkin bilgi vererek, "Uçak Hindistan'da da gecikmeli kalktı teknik problemlerden dolayı kalktıktan 3-4 saat sonra sağ motorda yağ arızası meydana geldiği söylendi. İstanbul'a ineceğimiz söylendi. Pilot bize uçağın sağ motorundaki yağ sızıntısı nedeniyle İstanbul'a ineceğimizi söyledi. Londra ile irtibata geçilerek, durumdan haberdar edildi. Sonra buraya indik. Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Buraya güvenli şekilde iniş yaptık. Buraya yeni bir uçak gönderecekler. Fakat uçağın kalkması zamanıyla ve durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik" dedi.
"Akşam saatlerinde yeni bir uçak gönderilecek biz de onunla gideceğiz" Diğer bir yolcu Debashis Chatterjee ise "Yolculuğun ortasında bizi bilgilendirdiler. Teknik problem olduğu konusunda anons yaptılar. İstanbul'a teknik iniş yapmak zorunda olduklarını söylediler. Arızanın giderilmesi halinde aynı uçakla Londra'ya gidebilirdik ancak sorunun kısa sürede çözülemeyeceği anlaşıldı. Akşam saatlerinde yeni bir uçak gönderilecek biz de onunla gideceğiz. Burada olmaktan mutluyum. Ben daha önce gelmiştim ancak ailem için yen, bir deneyim oldu" değerlendirmesinde bulundu. Teknik arıza nedeniyle İstanbul'a inen yolcuların tahsis edilecek başka bir uçakla akşam saatlerinde Londra'ya gönderilmesi bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:00 Kaynak: İHA
Hindistan, Londra, İstanbul, Güncel
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