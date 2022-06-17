Londra YEE'de Genç Akademisyenler Semineri'nde maneviyat ve ruh sağlığı ele alındı

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Genç Akademisyenler Seminer Serisi'nin son sezon konuşmasında, "Maneviyat ve Ruh Sağlığı: Maneviyatın İç Huzura Katkıları" konu başlıklı sunumuyla University College London'da (UCL) doktora çalışmalarına devam eden Merve Çetinkaya'yı ağırladı.

Londra YEE'de düzenlenen etkinlikte, Çetinkaya, maneviyatın ruh sağlığıyla ilişkisi ve bireyin iç huzura katkısını inceleyen sunum yaptı.

UCL'de Beyin Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında doktora öğrencisi ve lisansüstü öğretim görevlisi olan Çetinkaya'nın sunumu, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Maneviyatın, bireyin günlük yaşamında temas ettiği en önemli noktalardan birisinin stresle başa çıkmadaki destek olduğu konusu üzerine çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, konuşmasında, maneviyatın iç huzur ve iyi hissetmedeki öneminden bahsetti.

Maneviyat ve iç huzurun birbiriyle ilişkisine değinen Çetinkaya, tasavvufun bu manevi atmosferde kendine bulduğu yeri, Kovid-19 salgını sırasında Sufi bir grubun dini pratiklerinin psikolojileri üzerindeki etkilerine ilişkin yürüttüğü araştırmasını anlattı.

Çetinkaya'nın sunumu soru ve cevap bölümüyle son buldu.

Söz konusu etkinlik, 2017'de kurulan uluslararası ve çok disiplinli bir bilgi paylaşım platformu olmayı amaçlayan Genç Akademisyenler Seminer Serisi'nin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Her seminer, önemli başarılar göstermiş lisansüstü öğrencilerin Türkiye'yle ilgili veya global bir konuda yaptığı araştırmayı İngiltere toplumuna sunmasına imkanı sağlıyor.

Böylelikle, bu uzun soluklu bir proje, seminer konusu üzerine çalışan veya konuya ilgi duyanlara, seminerler aracılığıyla yarının akademik liderleriyle iletişim kurma fırsatı sunuluyor.