Üye Girişi
Londra'yı şiddetli fırtına vurdu - Son Dakika

Londra'yı şiddetli fırtına vurdu

26.06.2021 16:36

- Londra'yı şiddetli fırtına vurdu İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda etkili olan şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı.

- Londra'yı şiddetli fırtına vurdu

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda etkili olan şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı. Yetkililer hava olayının henüz "kasırga" olarak tanımlanmadığını belirtti. Evlerin çatıları ve duvarları yıkılırken, savrulan parçalar cadde ve sokaklardaki araçlara zarar verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusunda bulunan Barking semtini şiddetli fırtına vurdu. Fırtına yollarda, çatılarda ve araçlarda büyük bir hasara yol açarken, bölgeye acil servisler gönderildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, halk adeta hortum paniği yaşadı. Bölgede gökyüzü gri bulutlarla kaplanırken, şiddetli fırtına evlerin duvarları ve çitlerini yıktı, etrafa savrulan parçalar ise arabalara zarar verdi. Fırtına adeta önüne ne kattıysa sürükledi.

"Kasırga olduğu teyit edilmedi"

Barking ve Dagenham polisi, hava olayının henüz bir "kasırga" olduğunun teyit edilmediğini, ancak bölgeye yıldırım düştüğünü ifade etti. Polis yaptığı açıklamada, "Kasırgaya ek olarak bunun haberlerde hortum olarak yansıtıldığını da görüyoruz ama bunu henüz doğrulayamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis, fırtınanın yol açtığı zarardan etkilenen bölge sakinine destek verilmesini sağlamak için yerel makamlarla bağlantı kurulduğunu belirtti. Meteoroloji Müdürlüğünden sözcü Grahame Madge de olayla ilgili yaptığı açıklamada, hava olayının "kasırga" olduğunun henüz doğrulanamadığını ifade etti.

Londra'yı şiddetli fırtına vurdu
Londra'yı şiddetli fırtına vurdu
Londra'yı şiddetli fırtına vurdu
Londra'yı şiddetli fırtına vurdu

Fırtına, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Londra'yı şiddetli fırtına vurdu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada 17:04 Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak 17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti 16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı 16:45 Tentenin altında kaldı! Antalya'da doktorun feci ölüm anları ortaya çıktı İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş 16:06 İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti 15:38 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor 14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu 13:58 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu

Son Dakika Haberleri
17:11 Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı
17:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temeli atılan Kanal İstanbul ile 70 bin kişiye iş imkanı doğacak
16:59 Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti
16:58 Çok sayıda suçtan aranıyordu! İnterpol, Zafer Saral'ı Türkiye'ye iade etti
16:53 Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
16:31 Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı
16:19 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Z kuşağına mesaj: Bu ülke için neler yaptığımızı bilmeniz gerek
16:06 İngiltere Sağlık Bakanı Hancock ile öpüşen danışman, ifşa haberini alır almaz evi terk etmiş
15:37 28 gün önce oğlunu kazada kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı         
17:11
Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı Kokunun geldiği yer ekipleri cesede götürdü! Annesini öldürüp, gömen kız tutuklandı         
17:02
Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti Takipten çıktı, fotoğrafları sildi! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi aşkı bitti         
17:00
Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu         
16:53
Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı Arda Turan, kendisini istemeyen taraftarlara Twitter'dan gönderme yaptı         
16:32
Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi Trafik polisi saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi         
15:44
Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor         
14:59
Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi         
14:41
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım         
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin?         
12:15
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
TESK'ten bayram alışverişine çıkacaklara uyarı: İndirim oyunlarına dikkat! TESK'ten bayram alışverişine çıkacaklara uyarı: İndirim oyunlarına dikkat!         
10:13
Hemşirenin büyük fedakarlığı! İdari iznini bırakıp aşı yapmaya koştu, bir de mesajı var: Herkes aşısını olsun Hemşirenin büyük fedakarlığı! İdari iznini bırakıp aşı yapmaya koştu, bir de mesajı var: Herkes aşısını olsun         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 17:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'yı şiddetli fırtına vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement