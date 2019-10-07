Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı
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İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.
İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:13
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