Son Dakika Haberleri: Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı
Son Dakika Dünya Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı

Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı

56 dakika önce

İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

İklim aktivistleri İngiltere'nin başkenti Londra'da parlamento ve hükümet binalarının bulunduğu Westminster bölgesindeki yolları ve köprüleri trafiğer kapatarak hükümete karbon emisyonlarını azaltmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu

Londra: Yokoluş İsyanı protestocuları kendilerini yere yapıştırdı

Parlamento, İngiltere, Hükümet, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:13 
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