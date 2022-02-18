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Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde "Gitar ve Ut Harmonisi" konseri düzenlendi - Son Dakika

Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde "Gitar ve Ut Harmonisi" konseri düzenlendi

18.02.2022 16:51
Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde "Gitar ve Ut Harmonisi" konseri düzenlendi

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Doğu ve Batı müzik kültürünü bir araya getiren "Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ut Harmonisi" konserine ev sahipliği yaptı.

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Doğu ve Batı müzik kültürünü bir araya getiren "Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ut Harmonisi" konserine ev sahipliği yaptı.

Londra YEE'de düzenlenen Türk ve Batı ezgilerinin sunulduğu konserde, gitarist Julia Seibert, udi Baha Yetkin ve perküsyon sanatçısı Muammer Sağlam'dan oluşan üçlü müzisyen grubu sahne aldı.

Doğu ve Batı kültürleri arasında köprü kurma amacıyla iki farklı müzik geleneğini bir araya getiren konser, dinleyicilere müzik şöleni yaşattı.

Konser, gitarist Julia Seibert'in, Carlo Domeniconi'nin Türk müziğinden ilham alan Koyunbaba eseri ve çeşitli klasik Batı müziği parçalarını yorumladığı solo performansıyla başladı.

Londra'da Trinity Laban'da, Graham Devine danışmanlığında müzik alanındaki eğitimine devam eden Alman gitarist Seibert, konserde dinleyicileri klasik Batı müziği turuna çıkardı.

Seibert'in solo performansının ardından Türk ut sanatçısı ve besteci Baha Yetkin, Tamburi Cemil Bey ve Tatyos Efendi gibi bestekarların eserlerini seslendirmek için sahne aldı.

Avrupa ve Orta Doğu müzik kültürlerinin buluşma noktası olan İstanbul'da büyüyen Yetkin, performansında hem Orta Doğu müziğinin karmaşık ritmik yapılarını hem de Batı eserlerinin bir arada olduğu notaları yansıtan eserlerini dinleyicilere sundu.

Her iki sanatçıya da İngiltere'de birçok müzisyen ile sahne alan perküsyon sanatçısı Muammer Sağlam eşlik etti.? BBC ve ITV için hazırlanan belgesellerin müziklerinde de çalışan Sağlam'ın performansı konsere farklı bir renk kattı.

Etkinliğin son bölümünde, Doğu ve Batı müziğinin sentezini sunan Greensleeves, Gabriel Faure'den Pavane ve Tatyos Efendi'den Kürdilihicazkar Saz Semai gibi parçalar, müzisyen üçlüsü tarafından birlikte harmoni şeklinde seslendirildi.

Doğu ve Batı müzik kültürü arasındaki etkileşime farklı bir perspektif sunan konser, her iki müzik dünyasının da hayranlarını cezbederken, kültürel zenginliklerin sınırlara bağlı olmadığını da gösterdi.

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Yunus Emre, Londra, Müzik, Ud, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Gitar ve Ut Harmonisi' konseri düzenlendi - Son Dakika


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