Londra Yunus Emre Enstitüsü

Londra Yunus Emre Enstitüsünce başlatılan "Sanatçılarla Söyleşiler" programının ilk konuğu hattat Nuria Garcia Masip oldu.

Londra Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Leighton House Müzesi iş birliğinde, Türkiye'nin geleneksel sanatlarının önemli çağdaş sanatçılar tarafından anlatılacağı "Sanatçılarla Söyleşiler" programı başlatıldı.

Programlarla sanatçıların kendi alanlarındaki deneyimlerinden ve düşüncelerinden yola çıkarak geleneksel sanatların bilinmeyen yönlerinin ve ritüellerinin anlatılması planlanıyor. Bu çerçevede ilk konuk hattat Nuria Garcia Masip oldu. Garcia, Charlotte Villiers'in moderatörlüğünde dijital ortamda gerçekleştirilen etkinlikte hat sanatı yolculuğunu anlattı.

Üniversite eğitiminden sonra İslam sanatlarına ilgi duyduğunu aktaran Masip, 1999'da Fas'ta başlayan hat sanatı yolculuğunda hattat Hasan Çelebi'den icazetini alan hattat Muhammed Zakariya'dan rik'a, sülüs ve nesih yazı tarzında dersler aldığını söyledi.

Masip, hat sanatı üstatlarından ders almak için İstanbul'a gittiğini, hattat Hasan Çelebi ve Davut Bektaş'tan nesih ve sülüs yazı stillerinde eğitim aldığını belirtti.

Geleneksel hat sanatı derslerinde hoca talebe ilişkisini, eğitim usüllerini ve takip edilen müfredatı dinleyicilerle paylaşan Masip, üstatlardan yetenekten ziyade sabır göstermenin önemli olduğunu öğrendiğine dikkati çekti.

Masip, öğrenme sürecinde, pratik yapılarak yazma becerilerinin geliştiğini "Meşki ameli", bakma ve görme becerisinin kazanıldığı "Meşki nazari" ve eserin tahayyülü ile planlanması evresi olan "Meşki hayali" aşamalarından geçildiğini ifade etti.

Sülüs ve nesih türlerinde yazmak ve öğretmek için 3 eğitmenden 2017 yılında icazet aldığını belirten Garcia, sanatta öğrenmenin sonu olmadığını ve hocalarıyla hala düzenli olarak çalıştığını dile getirdi.

Etkinlikte ayrıca Masip'in nesih ve sülüs türlerinde yazdığı ayet ve sureler, Hadisi Şerifler ve Hilye-i Şerif'ten örneklerin yer aldığı eserler içerikleriyle birlikte anlatıldı.



Her iki kurumun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan söyleşi soru cevap bölümüyle sona erdi.

Programının ikinci etkinliği hat sanatçısı Soraya Syed'in katılımıyla 25 Haziran'da yapılacak.