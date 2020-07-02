Londra Yunus Emre Enstitüsü tezhip, hüsnühat ve Osmanlıca kurslarını başlatıyor - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Londra Şubesi kültür faaliyetlerine Osmanlıca, tezhip ve hüsnühat kurslarıyla devam edecek.

Londra Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültür faaliyetlerine dijital ortamda devam edildiği, temmuz ve ağustos aylarında tezhip ve hüsnühat sanatları ile Osmanlıca kurslarının verileceği belirtildi.

Tezhip sanatçısı Nagihan Seymour tarafından verilecek tezhip kursunun 5 Temmuz'da başlayacağı ve 4 hafta süreceği bildirilirken Hattat Fatih Yılmaz'ın eğitmenliğinde düzenlenecek hüsnühat kursunun da 7 Temmuz'da başlayacağı ve 6 hafta süreceği kaydedildi.

Açıklamada, Osmanlıca kursunun 11 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde Dr. Cumhur Bekar tarafından verileceği kaydedilirken katılımcıların 19. yüzyıl metinleri üzerinde çalışma yapacakları, Türkçe dil bilgisi kuralları ve söz dizimi açısından becerilerini geliştirebilecekleri aktarıldı.