Londra Yunus Emre Enstitüsünde "Karagöz ve Hacivat" oyunu sergilendi - Son Dakika
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Londra Yunus Emre Enstitüsünde "Karagöz ve Hacivat" oyunu sergilendi

23.04.2022 17:05

İngiltere'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu düzenlendi.

İngiltere'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu düzenlendi.

Başkent Londra'daki YEE merkezinde sergilenen, Türk kültürünün önemli somut olmayan kültürel miraslarından "Karagöz ve Hacivat" oyununa çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Londra YEE Başkanı Mehmet Karakuş, etkinlik öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen oyunla hem çocuklara bayram coşkusu kazandırmak hem de onları bu kültürel mirasla tanıştırmak istediklerini belirtti.

Karakuş, YEE'nin 2018'den bu yana yürüttüğü Karagöz ve Hacivat oyunu projesi kapsamında, İngiltere'nin çeşitli bölgelerinde Türkçe ve İngilizce 40'a yakın oyun sergilediklerini kaydetti.

Mehmet Karakuş, "Karagöz ve Hacivat gölge oyunu hem ülkemiz hem kültürümüzle bir bağ kurmak anlamında başarılı bir proje olarak devam ediyor." dedi.

"Amacımız bu kültürü çocuklara tanıtmak"

Oyunu sergileyen tiyatro oyuncusu Ada Burke de Karagöz ve Hacivat oyununun tarihçesine değinerek Karagöz ve Hacivat'ın kavga etmeden sürekli birbiriyle atışan, Osmanlı döneminde yaşamış Bursa'daki cami inşaatında çalışan iki arkadaş olduğunu anlattı.

Bu ikilinin diyaloglarını görenlerin, özellikle de ramazanda gölge oyunları başlattığını aktaran Burke, "Tabii o zaman şu anki gibi tasvirler yok. Ayakkabılardan, deri çarıklar kullanılarak mum ışığında bir bezin arkasında Karagöz ve Hacivat'ın arkasında geçen diyalogları sunuyorlar." diye konuştu.

Burke, YEE'nin desteğiyle Bursa'da aldığı gölge oyunu eğitiminin ardından İngiltere'deki ilk oyunu 2018'de sergilediklerini belirterek "Amacımız Türkiye'deki bu kültürü, buradaki çocuklara tanıtmaktı ve oyunu İngilizceye de çevirdik." ifadelerini kullandı.

Oyunu Türk ve İngiliz okullarında, Türkçe ve İngilizce sergilediklerini anlatan Burke, İngiliz okullarında eğitim gören çocukların da Karagöz ve Hacivat oyununa büyük ilgi duyduğunu ve oyundan keyif aldıklarını aktardı.

Türk kültürünün Londra'da tanıtıldığı oyunun sonunda çocuklara Karagöz ve Hacivat boyama kitabı ile Türk bayrağı hediye edildi.

Londra Yunus Emre Enstitüsünde Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi
Londra Yunus Emre Enstitüsünde Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi
Londra Yunus Emre Enstitüsünde Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi
Londra Yunus Emre Enstitüsünde Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi
Londra Yunus Emre Enstitüsünde Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Londra Yunus Emre Enstitüsünde "Karagöz ve Hacivat" oyunu sergilendi - Son Dakika
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