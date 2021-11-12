Londra Yunus Emre Enstitüsünde yazar Tarık Hüseyin'le söyleşi ve imza günü düzenlendi - Son Dakika

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 2021 Baillie Gifford ödülü adayı seyahat yazarı Tarık Hüseyin'le yeni kitabı hakkında söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı.

Avrupa'nın İslam tarihi ve kültürüne yaptığı gezileri kitaplaştıran yazar Hüseyin, "Dağlardaki Minareler: Müslüman Avrupa'ya Bir Yolculuk" isimli son eseriyle, Londra YEE'de okuyucularıyla buluştu.

Tarık Hüseyin, London Central Mosque ve Everyday Muslim'ın ortaklığında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bugüne kadar öğretilen fikirlere ve klişelere meydan okuyan tarihteki karşı anlatıların önemine işaret etti.

Hüseyin, konuşmasında, seyahat yazılarını dekolonizasyondan kurtarmanın ve genellikle duyulmayanlara ses vermenin önemi üzerinde durdu.

Balkanlar'daki seyahatlerine ilişkin hatıralarını da anlatan yazar, tarih ve kültüre dair okunan her belgenin daha doğru bir bakış açısıyla analiz edilebilmesi için o belgenin yazarının, yazıldığı yerin ve döneminin göz önüne alınarak okunması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlik, söyleşinin ardından yazarın okuyucuları için kitaplarını imzalanmasıyla sona erdi.

Kitap, İslam karşıtlığı dalgasının tarihsel kökenine iniyor

Yazar Hüseyin, Bulgaristan'ın yüksek bir noktasındaki Palamartsa köyünde ailecek küçük bir tatil yaparken seyyah Evliya Çelebi'den ilhamla tatil rotasını genişletir ve Batı Balkanlar'a doğru yol aldıktan sonra Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ gibi yüzlerce yıldır Müslümanların da yaşadığı bölgeleri ailesiyle dolaşır.

Bu seyahatle Avrupa'nın bambaşka bir yüzünü keşfettiğini ifade eden Hüseyin, karşılaştığı her yüzlerce yıllık İslam mimarisi eserle, bir Avrupalı olduğu kadar bir Müslüman da olan yerel halkla gezisinin güzelliğinin katmerlendiğini hisseder.

Gezinin sonunda, Avrupa'da görülmek istenmeyen fakat yüzlerce yıldır Müslümanların kimlikleriyle kök salmış yerel halkın hikayesine yaptığı yolculuğu bir kitapla anlatmaya karar verir ve son kitabı olan Dağlardaki Minareler'i yazar.

Müslüman bir yazar tarafından kurgusal olmayan ilk eser olan Dağlardaki Minareler, İslam karşıtlığı dalgasının tarihsel kökenine derinlemesine iniyor.

İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden biri olan 2021 Baillie Gifford Ödülü'ne aday gösterilen bu çok ses getiren kitap, Müslümanların da yaşadığı bir Avrupa'ya yapılan yolculuğu anlatıyor.

Dünyanın birçok farklı noktasından çeşitli yayın kuruluşları için Müslüman kültür ve mirasını uzun yıllardır araştıran Hüseyin, çalışmaları boyunca popüler dini ve kültürel anlatılara karşı çıkan bir duruş sergilemeye özen gösterdiğini belirtiyor.