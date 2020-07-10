Londra Yunus Emre Enstitüsünden "Hacıların İzinde: Osmanlı Hac Yolculuğunun Keşfi" söyleşisi - Son Dakika

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başlatılan "Kültür Sanat Konuşmaları" programı kapsamında "Hacıların İzinde: Osmanlı Hac Yolculuğunun Keşfi" söyleşisi yapıldı.

Londra YEE'den yapılan açıklamaya göre, dijital ortamda devam eden "Kültür Sanat Konuşmaları" kapsamında, Wales Trinity Saint David Üniversitesi İslam Arkeolojisi Araştırmaları Direktörü Andrew Petersen "Hacıların İzinde: Osmanlı Hac Yolculuğunun Keşfi" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Cambridge Üniversitesi Clare Kolejinde "Osmanlı'da Hac" konusunda doktora çalışması devam eden Yahya Nurgat'ın da moderatör olduğu söyleşide Petersen, 16. yüzyıldan modern döneme kadar Suriye hac yolunun gelişimi hakkında bilgi verdi.

Hac yolunun Osmanlı padişahları için önemine dikkati çeken Petersen, Osmanlı padişahlarının Şam yolu üzerinden Medine ve Mekke'ye giden hacıların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için cami, mescit, kervansaray, han, hamam, imarethane, su kuyusu ve depoları yaptırdığını, güvenliği sağlayabilmek için de belirli noktalarda derbentler kurduğunu aktardı.

Programda, Petersen'in Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'da yaptığı arkeolojik çalışmalara ilişkin görseller de paylaşıldı.