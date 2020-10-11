Longoz Ormanları doğal film stüdyosu oldu - Son Dakika

Longoz Ormanları doğal film stüdyosu oldu

11.10.2020 14:17
Longoz Ormanları doğal film stüdyosu oldu, System.String[]

Kırklareli'nde deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle eşsiz bir güzellik sunan İğneada'daki Longoz Ormanları, dizi ve film çekimlerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

Kırklareli'nde deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle eşsiz bir güzellik sunan İğneada'daki Longoz Ormanları, dizi ve film çekimlerine de ev sahipliği yapmaya başladı.

Kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan doğal güzellikleriyle ön palana çıkan, yeşilin ve kahverenginin farklı tonlarıyla sunduğu görsel şölen ile doğal stüdyo ortamı sağlıyor.

Anıl Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı Türk mitoloji temelli internet dizisi olan Kızılçağ'ın da Longoz Ormanları'ndaki çekimlerine başlandı.

Oğuz Kağan destanının anlatıldığı dizinin çekimleri de doğal ortamlarda gerçekleştiriliyor.

Yönetmen Kaya, yaptığı açıklamada, dizinin çekimleri için 2 yıldır bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.

Longoz Ormanları'nın eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Kaya, belirledikleri alanlarında dizinin bazı bölümlerinin çekimlerine başladıklarını ifade etti.

Dizinin Türk mitolojisine dayanan bir macera hikayesini konu aldığını aktaran Kaya, "Bulunduğumuz bölge, tarihi önem taşıyan konuları anlatan dizi ve filmler için çok güzel doğal stüdyo. Buraya hayran kaldık. 2 yıldır bölgede çalışma yaptık ve çekimler için bazı alanlar belirledik. Şimdi dizimizin çekimlerine başladık. Bize bu imkanı sağlayan Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kırklareli, İğneada, Türk, Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Longoz Ormanları doğal film stüdyosu oldu - Son Dakika

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