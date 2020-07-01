Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı - Son Dakika

Longoz Ormanları'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı.
KIRKLARELİ'nin Demirköy
ilçesi İğneada
beldesindeki Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde bulunan kaçak yapılar yıkıldı.
Longoz Ormanları Milli Parkı ve orman sınırları içerisinde kaçak olarak yapılan baraka ve ağıllar mahkeme kararıyla jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde yıkıldı. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan açıklamada, kaçak olarak yapılan baraka ve ağılların boşaltılmasının ardından kesinleşen mahkeme kararı ile yıkıldığı ifade edilerek, bu tür yapılara artık izin verilmeyeceği kaydedildi. Yetkililer, Longoz Ormanları'nda denetimlerin artırılacağını söyledi.
- Kırklareli
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:46 Kaynak: DHA
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