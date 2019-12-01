Son Dakika Haberleri: Longoz ormanları sonbaharda görsel şölen sunuyor
Son Dakika Güncel Longoz ormanları sonbaharda görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Longoz ormanları sonbaharda görsel şölen sunuyor

6 saat önce

Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın sayılı güzellikteki ormanlarından longoz ormanları, sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor.

Longoz ormanları sonbaharda görsel şölen sunuyor, System.String[]

Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın sayılı güzellikteki ormanlarından longoz ormanları, sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor.


Güzelliği ile doğa meraklılarını adeta kendine çeken longoz ormanları, sonbaharın son günlerinde adeta bir renk cümbüşü yaşıyor. Pedina, Mert, Saka ve Hamam göllerine de ev sahipliği yapan longoz ormanlarının oluşturduğu manzarayı görenler, hafta sonu tatilleri ve günübirlik geziler için rotayı longoz ormanlarına çeviriyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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