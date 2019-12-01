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Longoz ormanları sonbaharda görsel şölen sunuyor
6 saat önce
Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın sayılı güzellikteki ormanlarından longoz ormanları, sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
Kırklareli sınırları içerisinde yer alan Avrupa'nın sayılı güzellikteki ormanlarından longoz ormanları, sonbaharda ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor.
Güzelliği ile doğa meraklılarını adeta kendine çeken longoz ormanları, sonbaharın son günlerinde adeta bir renk cümbüşü yaşıyor. Pedina, Mert, Saka ve Hamam göllerine de ev sahipliği yapan longoz ormanlarının oluşturduğu manzarayı görenler, hafta sonu tatilleri ve günübirlik geziler için rotayı longoz ormanlarına çeviriyor. - KIRKLARELİ
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