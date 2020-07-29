Longozu besleyen deredeki kirliliğe, gül suyu dökerek tepki gösterdiler - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve Acarlar Longozu'nu besleyen dere, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Mahalleli, duruma tepki göstererek dereye gül suyu döktü.

?Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesi'nden başlayıp, Birlik Mahallesi ile Ortaköy Mahallesi'nden geçerek Acarlar Longozu'na akan Ortaköy Deresi, kirlilik nedeniyle siyaha döndü. Bölgede yaşayanlar dereye gül suyu dökerek tepki gösterdi. 3 yıldır kirlilik yaşandığını ifade eden mahalleli, sorunun çözülmesini istedi. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, "Yıllardır şikayetçiyiz. Bırakılan pis su yüzünden kanalda hiçbir canlı kalmadı. Çevreye salgın hastalık yayacak şekilde duruyor. Her yere bildirdiğimiz halde sorunumuz çözülmüyor" dedi.