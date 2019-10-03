'Loop' ile eğitim her alana yayılacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi , yeni öğrenme ve gelişim platformu LOOP'u hayata geçirdi. Platform ile birlikte gelişime değer veren kurumların, dijital dönüşüm, inovasyon, girişimcilik gibi eğitimlerle yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Platformun dün akşam gerçekleşen lansmanında LOOP partnerleri olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi ile işbirliği içerisinde çalışacak olan Eğitmen Panda, E-nocta, Franklin Covey, Üç Renk Danışmanlık ve S360 &İmece eğitim kurumları bir araya geldi. Platformda, dijital dönüşüm, inovasyon, girişimcilik, eğitim teknolojileri, 21.yüzyıl yetkinlikleri, finans ve kurumsal gelişim gibi farklı konularda eğitimlerin yer alacağını ifade eden BİLGİ Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, LOOP'un küresel bir marka olmasını hedeflediklerini söyledi.

HERKESİN BİRLİKTE GELİŞİMİNİN SAĞLANACAĞI BİR PERFORMANS ALANI OLACAK

Platformun küresel bir marka olmasını hedeflediklerine dikkat çeken Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, "LOOP, kurumlar ve bireylerin gelişimine yönelik bir platform olacak. Farklı programları kapsıyor" diye konuştu.

BECERİ DEĞİL, YETKİNLİK ÖN PLANDA

Üniversitelerin varlık sebebinin gelişime hizmet etmek olduğunu belirten Dr. Ayral, teknolojiyle insanın bir araya gelerek oluşturduğu değerin çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Dr. Ecmel Ayral, "Önümüzdeki döneme baktığımızda; profesyonellerin sahip olduğu becerilerin öneminin azaldığını, yetkinliklerinin ise öneminin arttığını görüyoruz. Biz LOOP ile yetkinliklerin artmasına odaklanıyoruz çünkü uzun vadeli ve fark yaratacak şey budur" dedi.

İHTİYACA YÖNELİK EĞİTİM ANLAYIŞI

LOOP'u 'öğrenme alanı' olarak tanımlayan Ayral, platformda bireylerden, kurumlara kadar herkese yer olduğunu söyledi.

İhtiyaca yönelik eğitimlerin sunulacağını belirten Ayral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada standart bir eğitim sunmaktan ziyade kurumların ve bireylerin kendi ihtiyaç ve arzularına yönelik, partnerlerimizle birlikte tasarlanmış gelişim programları hazırlayıp, sunacağız. Kurumların eğitimlerinin geri dönüşlerine bakıldığı zaman en önemli sorun yaptığımız eğitimin bir işe yarayıp yaramadığıdır. Yarıyorsa da hangi işe yaradığı ve ne kadar yaradığını ölçebilmektir. Bu bütün kurumlar için temel bir sıkıntı. Eğer biz kurumun stratejik hedefinden yola çıkıp, ihtiyaç duyulan kurumsal yetkinliklere ve bireylerin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere ulaştığımızda aradaki açıklığı doldurmak daha kolay olur ve bunu ölçebiliriz. Böylece kurumlar yaptıkları işin hangi amaca yönelik olduğunu ve o amaca ulaşıp ulaşmadıklarını ölçebilirler. Hep birlikte bu tür yapılar ve projeler gerçekleştirmiş olacağız."

Lansman, moderatörlüğünü Dr. Ecmel Ayral'ın üstlendiği 'Kurumlar ve Yetenekler Birlikte Gelişirken' paneliyle son buldu.