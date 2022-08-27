LOPBURİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi şehri her yıl çok sayıda turisti bölgeye çeken maymunlarıyla ünlü. Şehirde yaşayan maymunlar suyun içinde ve parmaklıklar üzerinde eğleniyor, yanlarından geçen turistlerle oyunlar oynuyor.

Kaynak: Xinhua

Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.