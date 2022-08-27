Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar - Son Dakika
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Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

27.08.2022 16:51
Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

LOPBURİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi şehri her yıl çok sayıda turisti bölgeye çeken maymunlarıyla ünlü. Şehirde yaşayan maymunlar suyun içinde ve parmaklıklar üzerinde eğleniyor, yanlarından geçen turistlerle oyunlar oynuyor.

LOPBURİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi şehri her yıl çok sayıda turisti bölgeye çeken maymunlarıyla ünlü. Şehirde yaşayan maymunlar suyun içinde ve parmaklıklar üzerinde eğleniyor, yanlarından geçen turistlerle oyunlar oynuyor.

Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rac hen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

Tayland'ın Lopburi şehrinde bir maymun görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlarla oynayan turistler görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rac hen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar

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Görevden alınan Tayland Başbakanı Chan-ocha, savunma bakanı olacak Görevden alınan Tayland Başbakanı Chan-ocha, savunma bakanı olacak Tayland'ın Lopburi Eyaletindeki Maymunlar Her Yıl Birçok Turisti Bölgeye Çekiyor Tayland'ın Lopburi Eyaletindeki Maymunlar Her Yıl Birçok Turisti Bölgeye Çekiyor
Kaynak: Xinhua

Tayland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar - Son Dakika

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