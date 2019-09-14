Son Dakika Haberleri: Lopes-Poulain ikilisi coştu
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Lopes-Poulain ikilisi coştu

38 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un iki yabancısı Lopes ve Poulain ikilisi, Antalya kampında ayak tenisinde hünerlerini konuşturdu.

Lopes-Poulain ikilisi coştu, System.String[]

İstikbal Mobilya Kayserispor'un iki yabancısı Lopes ve Poulain ikilisi, Antalya kampında ayak tenisinde hünerlerini konuşturdu.


Antalyaspor maçı için dün Antalya'ya giderek kampa giren İstikbal Mobilya Kayserispor'un iki savunma oyuncusu Lopes ve Poulain, yeşil sahada olduğu gibi ayak tenisinde de yeteneklerini konuşturdu. Oteldeki masa üzerinde oynanan ayak tenisi maçında Bilal Başacıkoğlu ile Aksel Aktaş'a karşı rakip olan Benoit Poulain ile Miguel Lopes, otel oyun salonunda kazandı. Rakibine sayı vermeden kazanan Poulain-Lopes ikilisinin galibiyet sevinci sosyal medyada büyük dikkat çekti. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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