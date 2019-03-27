Son Dakika Haberleri: Lord Janvrin: Türkiye ve Birleşik Krallık Arasındaki İlişki Devam Edecek

Lord Janvrin: Türkiye ve Birleşik Krallık Arasındaki İlişki Devam Edecek

1 saat önce

İNGİLTERE Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Bursa'da iş adamlarıyla bir araya geldi.

Lord Janvrin: Türkiye ve Birleşik Krallık Arasındaki İlişki Devam Edecek, System.String[]
İNGİLTERE Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Bursa'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini belirten Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" dedi.

İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki iş delegasyonu ile İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) Bursalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Bursa'nın iş potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Janvrin, "Bursa çok önemli bir iş merkezi, potansiyeli de büyük. Sadece, İstanbul ve Ankara'ya odaklanmak yerine Bursa gibi şehirlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum" dedi. 

Robin Janvrin, beraberindeki havacılık, savunma ve yüksek teknoloji gibi alanlarda faaliyet sürdüren 12 şirketle, KOBİ ve bireysel girişimcileri desteklemek için kentte bulunduklarının vurguladı. Brexit kararının ne olursa olsun Türkiye ile ticari ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade eden Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını biz de tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" diye konuştu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:58 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Bursa, Türkiye, Ekonomi
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