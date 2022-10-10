Lord Of The Ring: Rings Of Power için üzücü son! - Son Dakika
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Lord Of The Ring: Rings Of Power için üzücü son!

10.10.2022 12:41
Lord Of The Ring: Rings Of Power için üzücü son!

Lord Of The Ring: Rings Of Power dizisinin 2. sezon çekimlerine başlandı. İlk sezonun ise finali yaklaşıyor. Fakat dizide işler iyi gitmiyor.

Amazon Prime Video'nun büyük bir heyecan ile hayatımıza soktuğu Lord Of The Ring: Rings Of Power dizisinin sezon finaline geldik. Tabii daha son bölüm yayınlanmadan 2. sezon çekimlerinin başladığına dair paylaşım yapıldı. Fakat araya uzun bir süre girecek.

Not: Spoiler içerir.

Lord Of The Ring: Rings Of Power 2. sezonu 2024'te gelecek!

The Rings of Power'ın 1. bölümü yayınlandığında dizinin tüm dünyadaki hayranları ekran başına kilitlendi. Hatta Amazon çatısı altındaki yayın platformlarından Twitch üzerinde birçok yayıncı ve on binlerce takipçisi büyük bir heyecanla birlikte izledi.

Lord Of The Ring: Rings Of Power için üzücü son!

Şu ana kadar karşımıza çıkan tablo ise tam bir bilinmezlik. İlk bölümde tamamen elflere odaklanıldı. Sonrasında ise gezgin hobitleri ve gökyüzünden bir meteor gibi Orta Dünya'ya düşen fakat 7 bölüm boyunca konuşmayı öğrenemeyen ve de kimliği hala bilinmeyen büyücü misafirini gördük.

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Galadriel'in ise onca yıldır süren arayışına rağmen bulamadığı orklar burunlarının dibinde ortaya çıkıyor. Ayrıca elfleri kendine düşman belleyen Númenor halkı dışında bir insan medeniyeti de göremiyoruz. Númenor ile de ilerleyen bölümlerde yıldızları barışsa da askerleri telef, kraliçeleri ise kör olmuş şekilde geri dönüyorlar.

Öte yandan sessiz sedasız bir şekilde dağı oyan cüceler Khazad Dum'un derinlerinde elflerin kaderini belirleyecek olan mithrile sahip olabilmek için çabalıyor. Fakat burada da baba ile oğul arasındaki çekişmeyi, cücelerin inatçılığını ve hint dizilerini aratmayan uzun bakışmalar ve sessizlikleri bolca görüyoruz.

Lord Of The Ring: Rings Of Power için üzücü son!

Tabii bir de orijinal Yüzüklerin Efendisi serisinde Gri Gandalf ile ölümüne dövüşecek olan Balrog'u canlandırıyorlar. Her şeyin merkezinde olan Galadriel ise bütün bir bölümü denizde kurtarılmayı beklerken, ardından 2 bölümü de onu kurtaran Númenor'un zindanında geçiriyor.

Sonuç olarak tüm dünya genelinde bu işin altından kalkılamadığı yönünde ortak bir görüş oluştu. Dizinin yapımcıları ve senaristleri de ilk sezonda çok şey öğrendiklerini ve 2024'te yayınlanmasını planladıkları 2. sezona daha iyi hazırlanacaklarını söyledi.

Tabii Amazon 5 sezon için peşin garanti verdiği için artık geri dönüşü yok. Bu nedenle hayranların tek dileğinin önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı bir sonuç ortaya koyarak ilk sezonu unutturmaları yönünde.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Lord Of The Ring: Rings Of Power için üzücü son! - Son Dakika

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