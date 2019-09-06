Son Dakika Haberleri: Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı
Son Dakika Güncel Haber

Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı

1 saat önce

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, 'anlaşmasız Brexit' seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı.

Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı, System.String[]

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, 'anlaşmasız Brexit' seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı. Tasarı Kraliçe II. Elizabeth tarafından da kabul edilirse yasalaşacak.

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, bir alt kanat olan Avam Kamarası tarafından sunulan 'anlaşmasız Brexit' seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Birleşik Krallığı 'anlaşmasız dahi AB'den çıkarmasını' önlemek için oluşturulan tasarı, Kraliçe II. Elizabeth tarafından da kabul edilirse yasalaşacak.

Lordlar Kamarası'nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise, "Lordlar Kamarası'nın Avrupa Birliği'nden Çekilme 6 Nolu yasa tasarısı üzerine 3'ncü okuması da sona erdi. İngiliz parlamentosunun iki kanadı da son metin üzerine anlaştı. Tasarı şimdi kraliyet onayına gidecek" denildi.

Çarşamba günü Avam Kamarası, Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını 299'a karşı 327 oyla kabul etmişti. Birleşik Krallığı anlaşmasız da dahi AB'den çıkarma seçeneğini destekleyen Johnson ise bu tasarının kabul edilmesi üzerine, erken seçimlerin yapılması gerektiği belirterek, "15 Ekim'de seçim olmalı" demişti.

Johnson son olarak dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, halka 31 Ekim'de AB ile yapılacak müzakerelerde Birleşik Krallığı kendisinin ya da İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin temsil etmesi yönünde bir seçim yapmaları için çağrıda bulunmuştu. Johnson, "Lütfen milletvekilinizden pazartesi günü oy kullanmasını isteyin. Böylelikle Brüksel'e gidip bu meseleyi çözmesi konusunda söz sahibi olabilirsiniz. Ben mi yoksa Jeremy Corbyn'i mi?" demişti.

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Avrupa'ya Suriyeli sığınmacı uyarısı! Bakan Akar Güvenli Bölge kapsamında devriye açıklaması yaptığı sırada, YPG'li teröristler sınırda görüntülendi TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 4 PKK'lı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 20:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lordlar Kamarası 'anlaşmasız Brexit'in önüne geçen yasa tasarısını onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]