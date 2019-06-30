Son Dakika Haberleri: Loreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştu
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Loreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştu

6 dakika önce

KANADALI şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında, İzmirli hayranlarıyla buluştu.

Loreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştu, System.String[]
KANADALI şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında, İzmirli hayranlarıyla buluştu.
Ünlü şarkıcı ve besteci McKennitt İzmir'de, 10 yıllık bir aradan sonra, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. McKennitt, İzmirli hayranlarına, Hint- Avrupa kökenli kavimlerden Bedeviler'e uzanan çağdaş fikirlerin zengin ve eklektik bir sunumu niteliği taşıyan albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra klasikleşmiş parçalarını seslendirdi. 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' albümünün dünya turnesi kapsamında İzmir'de sahneye çıkan Loreena McKennitt'e, şarkılarını söylerken binlerce İzmirli eşlik etti. 1 saat 50 dakika sahnede kalan sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:24 Kaynak: DHA
Kültürpark, Avrupa, İzmir, Lost, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktoru tehdit eden hasta yakınına 1 ay boyunca acil serviste çalışma cezası verildi Çukur'un yıldız oyuncusu Berkay Ateş Avrupa'da yarışacak Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:30:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Loreena Mckennitt, İzmirli hayranlarıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]