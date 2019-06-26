Lorenzo Insigne'nin En İyisi
31 dakika önce
SSC Napoli ileri Lorenzo Insigne en iyi anları göz atın. İtalyan, 2010'daki gelişinden bu yana Napoli'ye 233 kez katıldı ve kulüpteki büyüsü sırasında 58 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
SSC Napoli
ileri Lorenzo Insigne
en iyi anları göz atın. İtalyan, 2010'daki gelişinden bu yana Napoli'ye 233 kez katıldı ve kulüpteki büyüsü sırasında 58 gol attı.
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