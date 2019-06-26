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Lorenzo Insigne'nin En İyisi

31 dakika önce

SSC Napoli ileri Lorenzo Insigne en iyi anları göz atın. İtalyan, 2010'daki gelişinden bu yana Napoli'ye 233 kez katıldı ve kulüpteki büyüsü sırasında 58 gol attı.

SSC Napoli ileri Lorenzo Insigne en iyi anları göz atın. İtalyan, 2010'daki gelişinden bu yana Napoli'ye 233 kez katıldı ve kulüpteki büyüsü sırasında 58 gol attı.
Lorenzo Insigne'nin En İyisi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Napoli, Lorenzo Insigne, Spor
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