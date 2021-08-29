Lorik Cana'dan eğlenceli itiraf: Galatasaray benim sayemde Muslera'yı aldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lorik Cana, bir sezonluk Sarı-Kırmızılı dönemi hakkında açıklamalar yaptı. Cana'nın Muslera ile ilgili yatpığı espri tebessüm ettirdi.

İşte Cana'nın açıklamaları:

"Tıpkı Galatasaray gibi Lazio ve Marsilya'da da forma giydim.. Ve üçünün aynı grupta olması benim için çok özel. Üçünü de çok seviyorum ama içinden bir seçim yapmam gerekirse, Marsilya taraftarı olduğum için onları bir adım öne koyuyorum. Çok dengeli bir grup."

"FATİH TERİM EN İYİSİ"

Fatih Terim, Türk sporunun en önemli kişiliklerinden biri ve belki de futbolda bu açıdan 1 numarası. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Galatasaray'da Rijkaard ve Hagi ile çalıştım. Ancak Fatih Terim en iyisi ve onun gibi biri bir daha gelmez.

"İYİ Kİ GİTMİŞİM"

O dönem bu benim için başka bir büyük kulübe gitmek için bir fırsattı. Bu sayede de Galatasaray'a Fernando Muslera geldi. Şu an baktığınızda bunun iyi bir seçim olduğunu görüyoruz. İyi ki gitmişim ve Muslera buraya gelmiş." (Gülerek)