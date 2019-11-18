Loris Karius: Abdullah hoca isterse kalırım

Beşiktaş futbol şube sorumluları Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile görüşen Alman kaleci "Türkiye'ye ailece alıştık. Teknik Direktörüm Abdullah Avcı isterse kalmak isterim. Yönetim bonservisimi alırsa mutlu olurum" dedi. İki yönetici de teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp, onun vereceği rapora göre hareket edeceklerini belirttiler.



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