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Loris Karius: Abdullah hoca isterse kalırım
6 saat önce
Beşiktaş futbol şube sorumluları Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile görüşen Alman kaleci "Türkiye'ye ailece alıştık. Teknik Direktörüm Abdullah Avcı isterse kalmak isterim. Yönetim bonservisimi alırsa mutlu olurum" dedi.
Beşiktaş futbol şube sorumluları Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile görüşen Alman kaleci "Türkiye'ye ailece alıştık. Teknik Direktörüm Abdullah Avcı isterse kalmak isterim. Yönetim bonservisimi alırsa mutlu olurum" dedi. İki yönetici de teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp, onun vereceği rapora göre hareket edeceklerini belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:44
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