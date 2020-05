Loris Karius, Beşiktaş'la sözleşmesini feshetti!

"Herkese merhaba, bugün Beşiktaş ile sözleşmemi feshettim. Ne yazık ki böyle sona eriyor ama bilmelisiniz ki bu durumu sorunsuz çözmek için her şeyi denedim. Aylarca tekrar tekrar söyleyerek çok sabırlı oldum. Geçen sene de aynı şeyler oldu. Ne yazık ki bu sorunu çözmeye çalışmadılar ve hatta maaş kesintisi alarak yardım önerimi reddettiler. Bu kulüpte oynamaktan çok keyif aldığımı bilmeniz benim için önemli. Beşiktaş, arkalarında böyle tutkulu taraftar olduğu için gurur duyabilir. Her zaman inanılmaz destek veriyorlar. İyi ve kötü günde beni her zaman desteklediniz ve ben sizi her zaman en iyi şekilde hatırlayacağım! Ayrıca kulüp için çalışan herkes dahil tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri kollarını açarak karşıladılar beni. Çok teşekkür ederim! Şampiyon Beşiktaş."



KARIUS'UN DANIŞMANINDAN BEŞİKTAŞ'A SERT SÖZLER



Bu kulüp için oynamaktan çok mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Beşiktaş, tutkulu taBeşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, 'Şu anda maç yapmıyoruz. Kimseye oynamadığı dönemin parasını vermek istemiyoruz.' açıklaması yapmıştı. Karius'un menajerlerinden Florian Goll, Erdal Torunoğlulları'na şu sözlerle yanıt verdi:



"Torunoğulları'nın açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Loris Karius'u insanların önüne atmak istiyorlar. Bizim bahsettiğimiz ödemelerin koronavirüs kriziyle hiçbir ilgisi yok. Ocak ayından beri maaş ödenmedi. Kulüp bunu koronavirüs salgınına bağlamak istiyor ama bu doğru değil."



KARİUS'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ



Beşiktaş Kulübü ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman file bekçisi Loris Karius, 2 yıla yaklaşan siyah-beyazlı kariyerinde büyük hayal kırıklığı yaşattı.



İngiltere'nin Liverpool Kulübünden 2 yıllığına kiralanan Karius, başarısız bir performansla Beşiktaş kariyerini tamamladı.



Beşiktaş formasıyla söz konusu dönemde toplam 67 maça çıkan Karius, kalesinde 95 gol gördü. Alman kaleci, siyah-beyazlı takımda 1,4 gol yeme ortalamasıyla oynadı.



Siyah-beyazlı ekipteki 67 maçta toplam 5 bin 30 dakika süre alan ve 95 gol yiyen Karius, böylece 52,9 dakikada bir gole engel olamadı.



Ligde 68 gol yedi



Beşiktaş'ta adeta yokları oynayan Karius, 55 Süper Lig maçında 68 gole engel olamadı.



Ligde 13 karşılaşmada gol yemeyen Karius, bunların 3'ünü Galatasaray ile oynanan derbi maçlarında başardı. Alman file bekçisi, Beşiktaş'ın Galatasaray ile yaptığı 4 maçta 2 golü kalesinde gördü.



Bu arada siyah-beyazlı takım, geçen sezon Karius'un forma giydiği deplasmandaki Akhisarspor maçını 3-1 kazanırken, rakip takımın kural ihlali nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.



Avrupa'da boşu olmadı



Liverpool ile önemli Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayarak Beşiktaş'a transfer olan Karius, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki kötü performansıyla dikkati çekti.



Beşiktaş'ın 2 sezonda Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 maçta kalede yer alan Karius, bunların tamamını gol yiyerek tamamladı. Söz konusu 10 maçta 21 golü kalesinde gören Alman file bekçisi, 2,1 gol yeme oranıyla taraftarları üzdü.



Kupada da aynı



Karius, Ziraat Türkiye Kupası'nda da az oynamasına rağmen yediği gollerle gündeme geldi.



Bu sezon Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptığı 2 kupa maçında forma giyen Karius, 6 gol yedi.



Taraftarın en çok tepki gösterdiği oyuncu oldu



Siyah-beyazlı taraftarlar da performansından dolayı oynanan maçlarda sık sık Karius'a tepki gösteren tezahüratlarda bulundular.



Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından da yaptıkları paylaşımlarda da Karius'un ayrılışını olumlu bulduklarını gösterdiler.