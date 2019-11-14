Loris Karius: Bu sezon planlı defansla daha iyi performans sergiledim

"Takım birbirine ısındı"

"Bütün takım iyi oynuyor, ben de görevimi yapıyorum"

"Moda ve müzikle de çok ilgileniyorum"

"Basketbol izlemeyi çok seviyorum"

"İstanbul'da keşfedilecek çok şey var"

"Burak harika bir kaptan"

"Futbolun içinde kalmak isterim"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, -

Loris Karius, siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Burak Yılmaz ile ilgili, "Burak harika bir kaptan. Her zaman, her şeyi konuşabiliyoruz. Takımımızda olduğu için çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris katıldığı bir organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon savunma anlamında sıkıntılar yaşandığını bunun da kendi performansına yansıdığını belirten Karius, "Geçen sezon planlamalarımız çok düzgün değildi. O durumda hangi kaleciyi koysanız zaten benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi performans sergilediğimi düşünüyorum hatta kurtardığım gollerle takımıma puan kazandırdım. Bu sene planlı defansla daha iyi performans sergiledim" diye konuştu.

Sene sonunda siyah-beyazlı kulüpte sözleşmesinin sona ereceği hatırlatılan Alman kaleci, "Şu anda kasım ayındayız, ben oyunuma odaklanıyorum. Sezon Mayıs ayına kadar sürüyor. Sezon sonuna kadar oyunuma odaklanacağım. Zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TAKIM BİRBİRİNE ISINDI"

Siyah-beyazlı kulübün başına bu sezon geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili de konuşan Karius, "Hocamız geçen sezon Başakşehir'e iyi futbol oynattı. Takımımızın başında adaptasyon sürecini atlattı. Takım birbirine ısındı ve bu da performansımıza yansıdı" dedi

26 yaşındaki kaleci, katıldığı etkinlikte de performansından özel hayatına, futbol dışındaki ilgi alanlarından, takım arkadaşlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Almanya'da futbol elçiliği ödülünü alan Karius, "Böyle bir ödül almak çok güzel. Böyle olmak güzel. Demek ki beni bir değer olarak görüyorlar. Beni takdir ediyorlar" şeklinde konuştu.

Futbolda her zaman iniş-çıkış olduğunu belirten Alman file bekçisi, "Her zaman inişler çıkışlar oluyor. Her gün olabildiğinizin en iyisi olmaya çalışıyorsunuz. Kendi başınıza olmuyor bu. Bütün takım çok iyi oynuyor. Ben de kendi görevimi yapıyorum" diye konuştu.

"MODA VE MÜZİKLE DE ÇOK İLGİLENİYORUM"

Futbol dışında müzik ve modaya ilgili olduğunu ifade eden Karius, "Her türlü yeniliğe açık bir insanım. Yurt dışına gitmek için 16 yaşında evden ayrıldım. Kendimi geliştirmek istedim. Şimdi 26 yaşındayım. Birçok şey geçirdim. Moda ve müzikle de çok ilgileniyorum. Futbolu seviyorum. Ancak yeni kültürler yeni seyahatler, yeni bir şeyleri tanımak ilgimi çekiyor. Kendi markam da özel bir içerik. İlgilendiğim her şeyin karşımı" şeklinde konuştu.

"BASKETBOL İZLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Futbol dışında basketbol izlemeyi çok sevdiğini söyleyen Karius, "Birkaç tane basket oyuncusuyla tanıştım yakın zaman. Bizim sporumuzdan farklı bir spor dalı. En sevdiğim sporlardan biri. Ben her türlü sporla ilgileniyorum. Tenis öyle mesela. İnsanlar bire bir mücadele ediyor. Bütün sporcuların en iyi olmak için yaptığı mücadele ilgimi çekiyor. Futboldan sonra en çok sanırım basketi seviyorum. Hızlı, duygular var. NBA'de favori bir takımım yok. Sadece izlemeyi seviyorum. Haziran ayında final maçını izlemeye gitmiştim. Toronto - Golden State Warriors finaline" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE MAÇLAR HEP AKŞAM, BU BANA İLGİNÇ GELDİ"

Türkiye maçların sürekli akşam oynandığını, İngiltere'de öğle saatlerinde de maça çıktıklarının altını çizen Alman kaleci, "Türkiye de farklı çünkü hep akşam oynuyor. İngiltere'de öğlen oynuyorduk. Bana ilginç geldi. Böyle olunca rutini değiştirmek gerekiyor. Maçlar İstanbul'da olsa bile eve gitmiyoruz. İngiltere'de erken olursa otelde, akşam olursa evde kalabiliyorduk. Burada odanızı rahat dekore etmeniz gerekiyor. Kahvaltı yapıp, kitap okuyorum. Sonra öğleden sonra biraz daha uyuyorum 1 saat falan. Sonra toplantı oluyor. Sol eldiveni sağ eldivenden önce takmak gibi ritüellerim var. Daha iyi olacakmış gibi. Her seferin aynı yaşıyorsun. Senelerdir oynuyorum. Her maç ilk maç gibi. Bir rutin yok. Hala heyecan verici bir olaya katılıyorsunuz" dedi.

"İSTANBUL'DA KEŞFEDİLECEK ÇOK ŞEY VAR"

İstanbul'daki yaşantısı hakkında da konuşan Karius, "Önce Avrupa'daydım. Sonra Asya'ya taşındım. Şu anda yaşadığım yer daha rahat.. İkisi de güzel ama ilk kaldığım yer biraz daha kalabalıktı. İki tarafta çok güzel. Keşfedilecek, yapılacak çok şey var. Çılgın bir şehir ama seviyorum. Yemekleri seviyorum, çok fazla alternatif var. Arkadaşlarla sadece akşam yemeğine giderek bile zaman geçiyoruz. Zaten genellikle evdeyim. Antrenmandan sonra geliyorum. Dışarı çıkıp, insanlarla olmayı, yemeklere gitmeyi seviyorum. Benim yaşımda insanlar ne yapıyorsa onları yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"BURAK HARİKA BİR KAPTAN"

Burak Yılmaz'ın herkes tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isim olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi, Burak harika bir kaptan. Herkesin saygı duyup sözünü dinlediği birisi. Sohbet edebileceğim, tavsiye alabileceğim bir insan. Her konuda konuşuyorum. Takımımda olduğu için çok mutluyum. Hem profesyonel hem de insan olarak büyük saygı duyuyorum" diye konuştu.

"FUTBOLUN İÇİNDE KALMAK İSTERİM"

Karius son olarak futbol sonrasındaki hayatıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Futbolun içinde kalmak isterim. Başka ilgilendiğim alanlar da var. Bunu şuan oturup düşünmedim. Bilemiyorum ne olacağını. Umuyorum ki oynayacak uzun sürelerim var. Futbol her zaman benim tutkum. Belki başka şeyler de ilgimi çekebilir. Bakalım bana ne kapılar açılacak sonrasında."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Karius'un açıklamaları