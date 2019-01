Loris Karius: "Bu Takımın Birinci Kalecisi Benim"

"1-2 oyuncu her zaman maç kazandırmaz""Önümde oynayan ikili sürekli değişti""Yazılanların yüzde 99'u saçmalık" Liverpool 'un ciddi bir şansı var""Zirveyi yakalamak için umudumuz var"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, Loris Karius , "Yazılıp çizilenlere baksaydım çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Bu takımın birinci kalecisi benim" dedi. Beşiktaş 'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Antalya kampının çok iyi koşullarda devam ettiğini belirten Karius, "Burada olmak çok güzel. Harika koşullarda çalışıyoruz. Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Hazırlık dönemini çok iyi geçirmemiz gerekiyor. Bizim için ikinci yarı çok zor olacak. Çünkü ilk yarı çok puan kaybettik. Durumu toparlamak için iyi performans gösterip, bir seri yakalamamız gerekiyor. Ancak bu sayede zirveye ortak olabiliriz" diye konuştu."ÖNÜMDE OYNAYAN İKİLİ SÜREKLİ DEĞİŞTİ"Beşiktaş'a uyum sağladığını belirten tecrübeli file bekçisi, "Kendimi genel olarak iyi hissediyorum. Kulübe uyum sağladım. Ligin ilk yarısı zor bir dönem geçirdik. Birçok sakatlık yaşadık. Önümde oynayan savunmada değişiklikler oldu. Bu da kolay olmadı. Hem bireysel hem de kolektif olarak daha iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerin kullandı."YAZILANARIN YÜZDE 99'U SAÇMALIK"Magazin basınında çıkan haberlerle ilgili gelen soru üstüne de konuşan Karius, "Kulüple aramda herhangi bir sorun olmadı. Yazılıp çizilenlerin yüzde 99'u saçmalık. Buradaki tek sorun benim özel hayatım ve sportif performansımla ilgili aslı astarı olmayan haberler yapan medyayla ilgili. Bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Daha önce adını sanını duymadığım insanlar, kadınlarla ismimi ilişkilendiriyorlar. Bunların aslı astarı yok. Bunun kulübe de negatif yansıması olmadı. İngiliz basını da burada çıkan haberleri alıp kopyala yapıştır yapmıyor. Bahsettiğiniz hikayelerin birçok kısmı buradan çıkan haberlerdir" şeklinde konuştu."1-2 OYUNCU HER ZAMAN MAÇ KAZANDIRMAZ"Takım halinde iyi bir ilk yarı geçirmediklerini söyleyen Karius, "Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ben ve takım için iyi bir dönem değildi. Dizilişte değişiklikler oldu. Ritim sağlamak kolay değil. Takım halinde iyi performans gösteremedik. Bunun 1-2 oyuncu üzerinden konuşmak doğru değil. 1-2 oyuncu her zaman maç kazandırmaz. 11 oyuncuyla oynanan bir takım oyunundan bahsediyoruz. Bunları bir kenara bırakırsak daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Bende daha yüksek sayıda maçı gol yemeden tamamlamak isterim. Ancak lig o kadar kolay bir lig değil. Her kaleci için durum böyledir. Her kaleci gol yediği zaman üzülür, hayal kırıklığına uğrar, sinirlenir. Umarım ikinci yarıda daha çok maçı gol yemeden tamamlarız" dedi."BU TAKIMIN BİRİNCİ KALECİSİ BENİM" Tolga Zengin 'in kamp kadrosuna dahil edilmemesinin ardından basında eski kaleci Fabri ile ilgili çıkan haberler üzerine de konuşan Karius, "Yazılıp çizilenlere baksam çoktan Liverpool'a dönmüştüm. Ben çok iyi bir kaleci olduğumu düşünüyorum. Oturup bekleyecek bir kaleci değilim. Bu takımın birinci kalecisi benim" diye konuştu."LİVERPOOL'UN CİDDİ BİR ŞANSI VAR"Eski takımı Liverpool'un şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Karius, "4 puan öndeler. Ciddi bir şansları var. Hala oynanacak çok maç var. Şampiyonluk için büyük şans ve potansiyelleri var" ifadelerini kullandı."ZİRVEYİ YAKALAMAK İÇİN UMUDUMUZ VAR"Ligin ikinci yarısında zirve yarışında yer alacaklarını söyleyen Alman file bekçisi, "Zirveyi yakalamak için umudumuz var. 9 puan gerideyiz ancak biz nasıl puan kayıpları yaşadıysak, onlarda yapabilir. Biz kazanarak yolumuza devam edebilirsek onlar da puan kaybedebilir" diyerek sözlerini noktaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Loris Karius'un açıklamaları-Detaylar