Loris Karius: "Fenerbahçe savaştı, biz savaşmadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Loris Karius: 'Fenerbahçe savaştı, biz savaşmadık' - Son Dakika Spor

Loris Karius: "Fenerbahçe savaştı, biz savaşmadık"

6 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Loris Karius:

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


"YETERİ KADAR SAVAŞMADIK"


Fenerbahçe'nin daha çok mücadele ettiğini dile getiren Karius, "Fenerbahçe savaştı, biz hazır değildik. Yeteri kadar savaşmadık, ikili mücadelelerde onlar kadar ayakta kalamadık. Bu tür maçlarda yeterli kadar mücadele etmezseniz, kazanamazsınız. Tabii ki bunu da anlayamıyorum" dedi.


"F.BAHÇE'NİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRDIK"


Loris Karius sözlerini "Özgüvenimiz yüksek değildi, kendi oyunumuzu oynamak için özgüven ortaya koyamadık. Uzun toplar bazen iş yapar ama oyunun tamamını bu şekilde götüremezsiniz. Bizim daha iyi oynayacak kalitemiz var, ancak sadece uzun top deneyince Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdık" şeklinde tamamladı.


Loris Karius, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:23 
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