Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon eleştirilmesinin sebebi olarak takım savunma organizasyonunun kötü olduğunu söyleyen Karius, sözleşmesiyle ilgili olarak da konuşmanın erken olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kalecisi Loris Karius, Brands&Sports Summit 2019'da katılımcı olarak yer alırken, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Organizasyonda futbol dışında birçok konuya değindiklerini söyleyen Karius, "İnsanların beni futbol dışında da tanıması için önemli ve iyi bir fırsat oldu. O yüzden burada olmaktan mutluyum" diye konuştu.

"GEÇEN SEZON SAVUNMA ORGANİZASYONUMUZ YOKTU"

Geçtiğimiz sezon yediği goller nedeniyle birçok eleştiri alan Alman kaleci, "Geçtiğimiz sezon savunma anlamında organizasyonumuz yoktu ve planlamamız iyi değildi. O duruma hangi kaleciyi koysanız benzer sonuçlar elde ederdi. İkinci yarıda iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Hatta kurtarışlarımla birçok puan kazandırdığımı da düşünüyorum. Bu sene de planlı bir savunmayla daha iyi bir performans sergiliyorum" açıklamalarını yaptı.

"SÖZLEŞME KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Karius, "Şu anda kasım ayındayız ve sözleşmeyle ilgili düşünmüyorum. Futbola odaklandım ve mayıs ayına kadar sürecek bir sezon var. Sezon sonuna kadar sadece futbola konsantre olacağım ve zamanı geldiğinde masaya oturup en iyi planı tartışacağız" dedi. Son olarak Abdullah Avcı'nın kendisini kanıtlamış bir isim olduğunu söyleyen Karius, "Geçtiğimiz sezon hocamız Başakşehir'de iyi bir performans sergiledi. Bu sezon bir adaptasyon süreci oldu ilk başta ama şu anda bütün takım birbirine ısındı ve adapte oldu. Bu durum da performansımıza yansıdı" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)