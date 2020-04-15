Loris Karius'tan Beşiktaş'a şok! FIFA... - Son Dakika
Son Dakika Spor Loris Karius'tan Beşiktaş'a şok! FIFA... - Son Dakika Spor

Loris Karius'tan Beşiktaş'a şok! FIFA...

6 saat önce

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlılardan alacaklarını alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıyacak.

Loris Karius'tan Beşiktaş'a şok! FIFA..., System.String[]

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlılardan alacaklarını alamadığı için konuyu FIFA'ya taşıyacak. Karius, Beşiktaş Yönetimi'nin; geçmiş dönemde yapılandırdığı ödemeleri ve mart, nisan, mayıs aylarında vereceği maaşları ödeyemeyeceğini söylemesi üzerine, uzlaşmayı kabul etmedi.


KARIUS KULÜPTEN AYRILMA İSTEĞİNİ FIFA'YA TAŞIDI, BEŞİKTAŞ KABUL ETTİ


Asist Analiz'in haberine gçre; Beşiktaş'tan maaşını alamayan Karius, sözleşmesinin tek taraflı feshi için konuyu FIFA'ya taşıdı. Alman kaleciye ödeme yapmayacaklarını belirten Beşiktaş Yönetimi, file bekçilerinin bu teklifini kabul etti.



Kısa sürede Türkiye'den ayrılması beklenen Karius'un, koronavirüs dolayısıyla ertelenen Süper Lig başlasa bile, Beşiktaş'ın kalesinde olmaması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, takımdan ayrılacak Karius yerine, kalede Utku Yuvakuran'a görev vermesi bekleniyor.


Normal şartlarda kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki kalecinin, 7 milyon 250 bin Euro'luk opsiyonu bulunuyordu. Beşiktaş'ta geçirdiği 1.5 yılda; 67 maça çıkan Karius, bu müsabakalarda 95 gole engel olamadı. Siyah-beyazlılarda 6 bin 30 dakika görev alan Alman file bekçisi, 14 maçta kalesini gole kapatabildi.


Loris Karius, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:11 

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