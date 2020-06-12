Loris Karius'tan olay sözler! Beşiktaş... - Son Dakika

Loris Karius'tan olay sözler! Beşiktaş...

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'tan flaş bir kararla ayrılarak Liverpool'a geri dönen Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlı kulüpten ayrılması ile ilgili ve kariyerinin geri kalanı hakkında açıklamalarda bulundu.

Loris Karius'tan olay sözler! Beşiktaş..., System.String[]

Kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'tan flaş bir kararla ayrılarak Liverpool'a geri dönen Alman kaleci Loris Karius, siyah-beyazlı kulüpten ayrılması ile ilgili ve kariyerinin geri kalanı hakkında açıklamalarda bulundu.


En yüksek seviyede olduğunu belirten Loris Karius, "Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim. Çevremdeki herkes en üst düzeyde. Ben de iyi bir durumda olduğumun farkındayım." ifadelerini kullandı.


"GÜVEN YOKTU"


Beşiktaş ile yaşadığı ayrılığın doğrudan sporla ilgili olmayan sorunlar sebebiyle olduğunu belirten Alman kaleci, "Bu şekilde olmamalıydı. Beşiktaş ile aramızda güven yoktu.


Oyuncu ile kulüp arasında güven olmalı. Durum böyle olmadığında ise iyi hissetmek çok zor." şeklinde konuştu. (Sabah)


Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:11 

Son Dakika Spor Loris Karius'tan olay sözler! Beşiktaş... - Son Dakika Spor
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