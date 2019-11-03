Loris Karius'un menajerinden transfer açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Loris Karius'un menajeri Florian Goll, Alman Bild gazetesine konuştu.



Goll, Karius hakkında çıkan 'Ocak ayında Liverpool'a dönecek' iddialarına açıklık getirdi ve şu sözleri kullandı;



"Anlamayanlar için tekrar edeyim; Loris'in Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesini Beşiktaş'ta tamamlayacak. Bu söylentiler nereden çıkıyor anlamıyorum. Hep aynı şeyler... Karius bu sezon çok iyi performans sergiliyor, geçen sezon da iyiydi. Ayrıca İstanbul'da kendisini çok mutlu hissediyor. Kesinlikle sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak."



