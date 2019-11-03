Son Dakika Haberleri: Loris Karius'un menajerinden transfer açıklaması!
Son Dakika Spor Loris Karius'un menajerinden transfer açıklaması!

Loris Karius'un menajerinden transfer açıklaması!

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Loris Karius'un menajeri Florian Goll, Alman Bild gazetesine konuştu.

Loris Karius'un menajerinden transfer açıklaması!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Loris Karius'un menajeri Florian Goll, Alman Bild gazetesine konuştu.


Goll, Karius hakkında çıkan 'Ocak ayında Liverpool'a dönecek' iddialarına açıklık getirdi ve şu sözleri kullandı;


"Anlamayanlar için tekrar edeyim; Loris'in Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesini Beşiktaş'ta tamamlayacak. Bu söylentiler nereden çıkıyor anlamıyorum. Hep aynı şeyler... Karius bu sezon çok iyi performans sergiliyor, geçen sezon da iyiydi. Ayrıca İstanbul'da kendisini çok mutlu hissediyor. Kesinlikle sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak."


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:37 
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