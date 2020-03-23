Loris Karius'un yeni takımı... - Son Dakika
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Loris Karius'un yeni takımı...

6 saat önce

Beşiktaş'taki istikrarsız performansı sonrasında Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Alman file bekçisinin, menaceri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdiği belirtildi.

Loris Karius'un yeni takımı..., System.String[]

Beşiktaş'taki istikrarsız performansı sonrasında Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Alman file bekçisinin, menaceri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United'la temas halinde olduğu öğrenildi. (Fanatik)


West Ham United, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:54 

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