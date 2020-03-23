Loris Karius'un yeni takımı...

Beşiktaş'taki istikrarsız performansı sonrasında Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Alman file bekçisinin, menaceri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United'la temas halinde olduğu öğrenildi. (Fanatik)



