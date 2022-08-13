Kaliforniya'da Kimyasal Sızıntı Nedeniyle Otoyol Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaliforniya'da Kimyasal Sızıntı Nedeniyle Otoyol Kapatıldı

13.08.2022 15:16
Kaliforniya'da Kimyasal Sızıntı Nedeniyle Otoyol Kapatıldı

LOS ANGELES, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir polis memuru, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Perris yakınlarındaki kaza mahallinde koruma sağlıyor, 12 Ağustos 2022.

LOS ANGELES, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir polis memuru, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Perris yakınlarındaki kaza mahallinde koruma sağlıyor, 12 Ağustos 2022. Cuma sabahı bir tanker treni kazasının neden olduğu ciddi bir kimyasal sızıntı nedeniyle Los Angeles şehir merkezinin 122 kilometre doğusundaki Perris'te 100'den fazla ev tahliye edildi. 215 Otoyolu her iki yönde kapatıldı. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)

YORUMLAR
500
ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak ABD'de 3 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçısına 18 yıl hapis ABD'de 3 göçmenin ölümüne neden olan insan kaçakçısına 18 yıl hapis
Kaynak: Xinhua

Los Angeles, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaliforniya'da Kimyasal Sızıntı Nedeniyle Otoyol Kapatıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:27 Meral Akşener'in elini ısıran sokak köpeği kurtarılamadı
13:46 Doktor Erol Köse'den dekolte elbiseyle sahne alan eski sevgilisi Gülşen'e tepki: Yeşilçam p..noları 70'lerde Türk sinemasını bitirmişti
13:43 Şoförünü katlettiler! Taşkınlık çıkardığı için dışarı atılan gençler ve arkadaşları gece kulübü patronuna pusu kurdu
12:58 İzmir'de vahşet! Dayaktan kaçan Hanife, terminalde kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
12:51 Meteoroloji'den 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
12:36 Bakan Kirişci duyurdu! Milyonlarca liralık tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatacak
12:23 KYK yurdunda çekildiği iddia edilen görüntülere muhalefetten tepki! Kim bu Arap şahıslar?
12:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kurucularına mektup: Seçimlerde bir kez daha desteğinize talibiz
13:56 Kılıçdaroğlu, gençlere vaatlerde bulundu: Çalınan hayalleri iade edeceğiz
12:02 Fazıl Say, Nagihan Alçı kendisini suçlayınca çılgına döndü: Ekrem'i aday maday yaptırtmıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 15:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kaliforniya'da Kimyasal Sızıntı Nedeniyle Otoyol Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement