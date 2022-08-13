Kaliforniya'da Kimyasal Sızıntı Nedeniyle Otoyol Kapatıldı

LOS ANGELES, 13 Ağustos (Xinhua) -- Bir polis memuru, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Perris yakınlarındaki kaza mahallinde koruma sağlıyor, 12 Ağustos 2022. Cuma sabahı bir tanker treni kazasının neden olduğu ciddi bir kimyasal sızıntı nedeniyle Los Angeles şehir merkezinin 122 kilometre doğusundaki Perris'te 100'den fazla ev tahliye edildi. 215 Otoyolu her iki yönde kapatıldı. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
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