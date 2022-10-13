Çalışma: 2035'e Kadar Dünyadaki Mercan Resiflerinin Yarısı İklim Değişikliği Tehdidiyle Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışma: 2035'e Kadar Dünyadaki Mercan Resiflerinin Yarısı İklim Değişikliği Tehdidiyle Karşı Karşıya Kalacak

13.10.2022 14:54
Çalışma: 2035'e Kadar Dünyadaki Mercan Resiflerinin Yarısı İklim Değişikliği Tehdidiyle Karşı Karşıya Kalacak

LOS ANGELES, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Manoa Hawaii Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, iklim değişikliği durmadan devam ederse, en kötü durum senaryosuna göre 2035 itibarıyla dünya genelinde mercan resifi ekosistemlerinin yarısının kalıcı olarak...

LOS ANGELES, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Manoa Hawaii Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, iklim değişikliği durmadan devam ederse, en kötü durum senaryosuna göre 2035 itibarıyla dünya genelinde mercan resifi ekosistemlerinin yarısının kalıcı olarak uygun olmayan koşullarla karşı karşıya kalacağını ortaya koydu.

Salı günü bilim dergisi PLOS Biology'de yayınlanan araştırmaya göre, uygun olmayan koşullar muhtemelen mercanların ölümüne yol açacak ve diğer deniz yaşamı da besin zincirindeki bozulmalar nedeniyle hayatta kalmakta zorlanacak.

Bir grup küresel iklim değişikliği modelinin kullanıldığı çalışma, 1950'lerden 2100 yılına kadar öngörülen beş çevresel stres etkeninin senaryolarını karşılaştırdı. Araştırmacılar, çalışmayla ilgili basın bülteninde, bu stres faktörlerinin deniz yüzeyi sıcaklığı, okyanus asitlenmesi, tropik fırtınalar, arazi kullanımı ve insan nüfusu başlıklarını içerdiğini belirtti.

Çalışma, 2055 yılı itibarıyla dünya mercan resiflerinin yüzde 99'unun, incelenen beş stres etkeninden en az biri nedeniyle uygun olmayan koşullarla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

Basın bülteninde, çalışmanın baş yazarı Renee O. Setter'ın, "İklim değişikliğinin mercan resifleri üzerindeki olumsuz etkilerinin iyi bilinmesine rağmen, bu araştırma, iklim değişikliği kaynaklı stres faktörlerinin geniş bir kombinasyonu nedeniyle durumun aslında beklenenden daha kötü olduğunu gösteriyor" şeklindeki değerlendirmesine yer verildi.

Setter, çok sayıda küresel mercan resifinin, birden fazla stres etkeni nedeniyle bu kadar kısa sürede uygun olmayan çevresel koşullar altında ezileceğini keşfetmenin şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Basın bültenine göre, araştırmacılar, iklim değişikliğinin bireysel mercan türlerini nasıl etkileyeceğine dair projeksiyonları daha yakından inceleyecek olan çalışmalarının bir sonraki aşamasına başlamaya hazırlanıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hawaii Üniversitesi, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma: 2035'e Kadar Dünyadaki Mercan Resiflerinin Yarısı İklim Değişikliği Tehdidiyle Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:32 Dini nikahlı eşini öldürüp cesedi yakan katilden kan donduran sözler: Cesedi yaktım ama cani değilim
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:13 Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi
17:06 Şanlıurfa'da bir adam husumetli olduğu kişiyi önce bıçakladı, sonra dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 20:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışma: 2035'e Kadar Dünyadaki Mercan Resiflerinin Yarısı İklim Değişikliği Tehdidiyle Karşı Karşıya Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement