Çalışma: 2035'e Kadar Dünyadaki Mercan Resiflerinin Yarısı İklim Değişikliği Tehdidiyle Karşı Karşıya Kalacak

LOS ANGELES, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin Manoa Hawaii Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, iklim değişikliği durmadan devam ederse, en kötü durum senaryosuna göre 2035 itibarıyla dünya genelinde mercan resifi ekosistemlerinin yarısının kalıcı olarak uygun olmayan koşullarla karşı karşıya kalacağını ortaya koydu.

Salı günü bilim dergisi PLOS Biology'de yayınlanan araştırmaya göre, uygun olmayan koşullar muhtemelen mercanların ölümüne yol açacak ve diğer deniz yaşamı da besin zincirindeki bozulmalar nedeniyle hayatta kalmakta zorlanacak.

Bir grup küresel iklim değişikliği modelinin kullanıldığı çalışma, 1950'lerden 2100 yılına kadar öngörülen beş çevresel stres etkeninin senaryolarını karşılaştırdı. Araştırmacılar, çalışmayla ilgili basın bülteninde, bu stres faktörlerinin deniz yüzeyi sıcaklığı, okyanus asitlenmesi, tropik fırtınalar, arazi kullanımı ve insan nüfusu başlıklarını içerdiğini belirtti.

Çalışma, 2055 yılı itibarıyla dünya mercan resiflerinin yüzde 99'unun, incelenen beş stres etkeninden en az biri nedeniyle uygun olmayan koşullarla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

Basın bülteninde, çalışmanın baş yazarı Renee O. Setter'ın, "İklim değişikliğinin mercan resifleri üzerindeki olumsuz etkilerinin iyi bilinmesine rağmen, bu araştırma, iklim değişikliği kaynaklı stres faktörlerinin geniş bir kombinasyonu nedeniyle durumun aslında beklenenden daha kötü olduğunu gösteriyor" şeklindeki değerlendirmesine yer verildi.

Setter, çok sayıda küresel mercan resifinin, birden fazla stres etkeni nedeniyle bu kadar kısa sürede uygun olmayan çevresel koşullar altında ezileceğini keşfetmenin şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Basın bültenine göre, araştırmacılar, iklim değişikliğinin bireysel mercan türlerini nasıl etkileyeceğine dair projeksiyonları daha yakından inceleyecek olan çalışmalarının bir sonraki aşamasına başlamaya hazırlanıyor.